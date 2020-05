Una quincena de vascos atrapados en Colombia piden vuelos humanitarios para poder regresar a Euskadi

Una quincena de vascos están atrapados en Colombia, dentro de un grupo de un total de 700 personas españolas o colombianas residentes en España, que no pueden regresar a sus hogares debido al cierre del espacio aéreo a causa de la pandemia del covid-19. Los afectados han reclamado vuelos humanitarios para volver y ha afirmado que en algunos casos se están viviendo "situaciones dramáticas".

Elena Martínez, de 27 años y natural de Bilbao, ha explicado a Europa Press que la situación es "grave" para algunas de las 700 personas que conforman el grupo de afectados. Entre ellas, hay dos personas que "han estado durmiendo en la calle", una de las cuales "estuvo tres días sin comer y acabó muy enfermo".

También ha señalado que hay dos mujeres embarazadas, "una de 26 semanas y otra de 21 semanas, que quieren dar a la luz en España y si no vuelan ya no van a poder". Además, hay "muchos menores", entre ellos "un niño epiléptico de siete años, un bebé de seis meses que precisa medicación, padres y madres que antes de venir a Colombia dejaron a sus hijos menores en España, o un señor de 77 años con un problema de corazón, que es diabético y tiene una minusvalía del 80%".

Martínez ha detallado que otras personas "deberían estar reincorporándose a sus trabajos en España y están perdiendo los trabajos porque no pueden porque están atrapados aquí", mientras que otro de los componentes del grupo de afectados "se ha puesto a hacer arepas para venderlas y sacar unos pesos diarios".

En esa línea, ha explicado que han enviado varios escritos tanto al Gobierno de España como a la Embajada, así como al Ejecutivo colombiano, pero "la única respuesta que tenemos es que se ha parado la fase de repatriación, que ya no continúa la fase de retorno".

Por el momento, la única opción que tienen para poder salir del país es esperar a que se reabra el espacio aéreo pero, según ha lamentado Martínez, "esto se puede demorar meses, porque hablan del 15 de agosto". En ese sentido, ha apuntado que, aunque la situación en Colombia "no es tan mala y las cifras no son tan dramáticas como en España u otros países", ha advertido de que "lo peor está por llegar" y por ello tienen "prisa en salir de aquí cuanto antes".

VUELOS HUMANITARIOS

En cuanto a los vuelos humanitarios, ha recordado que en Colombia solo se fletaron dos, el 27 de marzo y el 2 de mayo, los cuales, en su opinión "han sido insuficientes, cuando no nos han conseguido sacar de aquí". "Estamos peleando no por un tercero, sino por cinco vuelos mas si hacen falta para sacarnos a todos", ha expresado.

Martínez ha criticado que la gestión de la Embajada de España "está siendo nula" y ha manifestado que los afectados "no entienden" la situación, teniendo en cuenta "la buena relación que tienen Colombia y España" y que, además, "están saliendo vuelos desde otros países".

"No creemos que sea tema de Colombia, porque desde Bogotá están saliendo todos los días vuelos humanitarios a otros países, a Estados Unidos (EEUU) a Brasil, a Holanda, a Alemania, a Francia, pero y a España no salen vuelos ¿qué pasa?", se ha preguntado.

En ese sentido, ha apuntado que a España "sí están llegando vuelos de otros países como de Venezuela, de la India, de Costa Rica e incluso de Argentina, que ya fletaron siete vuelos humanitarios y quedaron atrapadas unas 800 personas y a finales de mayo están programados tres vuelos humanitarios más".

Elena Martínez ha querido aclarar que los vuelos humanitarios "cuestan dinero, es una tarifa normal, y cada pasajero se paga su billete". "No lo paga la Embajada, no lo paga el Gobierno, no vamos a volver gratis a casa, un vuelo humanitario no es un vuelo de rescate, es un vuelo comercial con permisos especiales porque te dejan volar en tiempos de coronavirus cuando el espacio aéreo está cerrado", ha remarcado.

Tras señalar que una solución que se fletaran aviones de Iberia, cuya flota completa "está parada en España" para acudir a Colombia a recogerles, ha asegurado que los afectados están "cada día mas desesperados, mas cansados, el ánimo empieza a decaer".

"Hay gente que está pasándolo realmente mal, necesita que se le saque de aquí y se les devuelva a sus hogares cuanto antes. Pedimos que no nos olviden y que nos ayuden a volver a casa", ha concluido.