La recaudación acumulada hasta mayo por la Hacienda Foral de Álava crece un 3,4% hasta alcanzar 754,7 millones de euros

La recaudación de tributos acumulada hasta mayo por la Hacienda Foral de Álava se ha incrementado en un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 754,7 millones de euros.

En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha explicado que durante los primeros cinco meses del año se ha mantenido "de forma sostenida" el crecimiento, que este mes acumula 25 millones de euros de crecimiento sobre el mismo período del año anterior.

Según ha destallado, por impuestos, el comportamiento es "positivo" gracias a la mejora del empleo y su estabilidad (IRPF), y también gracias a la mejora del consumo (IVA). Todo ello pese al saldo negativo como consecuencia de las devoluciones por paternidad y maternidad.

No obstante, ha señalado que "aún no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre el comportamiento de las empresas", ya que la campaña de Sociedades aún no ha empezado en Álava, pero cree que "sí se puede detectar la mejora de los pagos a cuenta realizados por las empresas alavesas" que tributan con normativa estatal.

"En definitiva, los datos referidos a la recaudación en Álava permiten concluir que se consolida el crecimiento y la buena salud de la economía alavesa", ha subrayado la Institución foral.

En el caso de los impuestos directos, la recaudación se incrementó en un 0,3% con unos ingresos por IRPF de 259 millones (-6,4%). Se mantiene la evolución al alza de las retenciones sobre rendimientos del trabajo, que arroja un crecimiento acumulado del 5,5%, es decir 16,3 millones más que en mayo de 2018, lo que "confirma la mejora del empleo y su estabilidad, así como de los salarios".

Por la misma razón, ha destacado que crecen "de forma sustancial" los pagos fraccionados profesionales y empresariales es decir, la aportación de los trabajadores autónomos, que aumentan un 8,6% y suman un total de 14,7 millones de euros.

No obstante, la evolución general registra valores negativos como consecuencia, principalmente, de los plazos de devolución de la Campaña de la Renta --se han imputado ya las devoluciones pero aún no los ingresos--, y también por la devolución al colectivo de madres y padres que cobraron prestaciones desde el año 2013.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

La recaudación por el Impuesto de Sociedades ha alcanzado los 32 millones de euros y arroja un incremento "notable" con respecto al año anterior.

Según ha explicado la diputación alavesa, esta evolución responde, principalmente, al adelanto de los calendarios de devoluciones y a la mejora de los pagos a cuenta realizados por las empresas que tributan en Álava con normativa estatal.

De todos modos, cree que es "pronto para sacar conclusiones definitivas" porque los ingresos de las empresas que tributan connormativa alavesa no se contabilizarán hasta el próximo mes de agosto.

En el caso de los impuestos indirectos, la recaudación ha aumentado un 3,8%. Los ingresos por IVA (276,6 millones de euros ) han aumentado un 1,6% de forma que se mantiene en términos "similares" al año anterior. "Se mantiene, por lo tanto, la mejora de la actividad económica y el empleo", ha señalado la institución foral.