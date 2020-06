Las reclamaciones y consultas relacionadas con viajes y transportes se duplican en Euskadi hasta mayo por la pandemia

Las reclamaciones y consultas relacionadas con viajes y transportes se han duplicado durante los 5 primeros meses de 2020 respecto al año pasado, principalmente motivadas por el cese de actividad provocado por la pandemia. De las 19.093 consultas realizadas en Kontsumobide, las oficinas municipales y las asociaciones de consumidores, el 16%, un total de 3.084, han estado relacionadas con el covid19.

Asimismo de las 386 reclamaciones relacionadas con el coronavirus recibidas en Kontsumobide, la mayoría tenían que ver por cancelaciones de transportes y viajes, según los datos dados a conocer este jueves por el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

La consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, acompañada de la directora de Kontsumobide, Olga Santamaría, han dado a conocer este jueves los resultados de reclamaciones y consultas de los primeros 5 meses del año, debido a "las especiales circunstancias actuales generadas por la crisis sanitaria, que han provocado cambios en las estadísticas habituales respecto a otros años", tal y como ha señalado la consejera durante su intervención.

Pérez Ezquerra ha precisado que, "si bien el número total de consultas y reclamaciones en Kontsumobide, Oficinas Municipales de Consumo y las asociaciones es menor al del mismo periodo del año pasado (10.337 reclamaciones en 2019, frente a 7.593 en 2020, y 20.621 consultas frente a 19.093 este año), es notable el incremento de las reclamaciones y consultas relacionadas con transportes y viajes".

Mientras que de enero a mayo de 2019 se recibieron 1.642 consultas y 737 reclamaciones relacionadas con estas dos temáticas, en lo que va de 2020 se han contabilizado 5.099 consultas y 1.271 reclamaciones, con unos porcentajes de aumento del 72% en reclamaciones y un 210% en consultas cuyo tema son los viajes y el transporte.

Al cierre de mayo, se habían recibido 19.093 consultas tanto en Kontsumobide, las OMIC y las asociaciones de las cuales un 16%, 3.084 están relacionadas con COVID19. Los temas más consultados son transportes (1.258) y viajes (1.100), lo que supone casi un 78% del total.

Respecto a las reclamaciones, se han contabilizado 7.593. De ellas casi la mitad se realizaron en Kontsumobide (3.576) y 386 de ellas están directamente relacionadas con el covid19. Como ocurre con las consultas, un 70% corresponde a transportes (135) y viajes (139), sobre todo, por motivos relacionados con cancelaciones.

Las consultas y reclamaciones se centran sobre todo en cancelaciones. La consejera ha recordado la gran diversidad de casuísticas y normativas aplicadas a cada incidencia.

En caso de que no se devolviera lo acordado, se podría presentar una reclamación en Kontsumobide, que iniciaría los trámites para su resolución. Lo mismo podría ocurrir si no se devuelven las cuotas del gimnasio o de una academia que no ha tenido actividad durante el confinamiento. En el supuesto de que, aun con la reclamación, no se obtuviera la devolución, "la empresa puede ser sancionada", ha explicado la consejera.

Pérez Ezquerra ha incidido en que en la resolución de estos supuestos "va a ser muy importante la acción de cesación por parte del gobierno de España a las líneas aéreas", ya que "clarifica e incide en el derecho a la información de las personas consumidoras y usuarias".

La elusión de información por parte de las compañías aéreas a la hora de comunicar a los clientes que pueden optar al reembolso del dinero ha hecho que el Estado interponga esta acción judicial de cesación en la que se ha solicitado la colaboración de las Comunidades Autónomas, y en la que Kontsumobide se coordina proporcionando la información sobre los casos relativos a ella.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

En materia informativa, la consejera ha enumerado las diversas campañas llevadas a cabo o iniciadas por Kontsumobide tras adaptar su labor inspectora a la nueva coyuntura con diversas inspecciones y campañas informativas.

En primer lugar, con la campaña sobre consumo responsable y contra el despilfarro alimentario de cara a Semana Santa y también, con posterioridad, con campañas inspectoras para el control de páginas web en la compra por Internet para verificar que se ofrece a las personas consumidoras un alto nivel de información sobre el contrato electrónico, su naturaleza, características esenciales y los precios de los productos, o los procedimientos de compra.

También se inició una campaña sobre el control de la contratación a distancia de los servicios de telefonía, campaña que se retoma ahora tras recuperarse los plazos administrativos. Además, se ha hecho especial hincapié en la campaña de detección de prácticas abusivas y desleales en plataformas de venta on-line en guantes de un solo uso, mascarilla y geles hidroalcohólicos con el objetivo de comprobar la información que se ofrece y la protección de los consumidores ante abusos en la fijación de precios.

A partir de ahora comienza una campaña informativa durante el mes de junio y julio, centrada en cuñas de radio, para informar sobre todos los derechos de las personas consumidoras relacionados con la pandemia. Se trata de adaptar los consejos y recomendaciones a los casos más habituales fruto del COVID19 y sus implicaciones.

Igualmente, Kontsumobide ha continuado su labor mediadora ya que la Junta Arbitral de Consumo no ha suspendido sus procedimientos y desde el 1 de enero se han recibido 369 solicitudes de arbitraje y se han dictado un total de 141 laudos, además de 95 acuerdos.

Pérez Ezquerra ha indicado que desde su departamento son "conscientes de que las especiales circunstancias han supuesto una reflexión que traerá consigo cambios a largo plazo, al margen de las primeras etapas de recuperación". En su opinión, son cambios en la manera de relacionarse, de trabajar, y de consumir", por lo que cobra más fuerza que nunca, la idea de que las decisiones que tomamos hoy, decidirán la sociedad que queremos ser".

Finalmente, la consejera ha apelado a un "consumo responsable, la compra local, la modernización y la digitalización, pero sin olvidarse de la sociedad que queremos construir y que solo puede pasar por la sostenibilidad en todas sus vertientes".