"Si las relaciones con Rusia siguen empeorando habrá guerra"

"Necesitamos mejorar las relaciones con Rusia. Esto es lo más importante. Las relaciones entre la OTAN y Rusia han empeorado mucho, y si continuamos así, habrá guerra”. Asle Toje, miembro del comité que elige al Premio Nobel de la Paz, experto en seguridad y política exterior europea, reivindica la importancia de mejorar las relaciones con Rusia para mantener la paz en el mundo. Toje ha visitado recientemente Vitoria para participar en el IV Congreso Internacional sobre los Inklings, donde ha ofrecido la conferencia 'El sueño de alcanzar la paz en el mundo'. La Universidad del País Vasco (UPV) es la que ha organizado el Congreso sobre Inklings (Indicios), un club de amigos entre los que estaban J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis, ambos profesores en Oxford, muy interesados por el mundo de los mitos y de la fantasía. Este club se reunía en un pub de Oxford entre 1930 y 1960, aunque su época de más actividad fue en los años cincuenta, cuando Tolkien publicó El Señor de los Anillos y Lewis Las crónicas de Narnia.

Asle Toje ha sido director de investigación del Instituto Nobel de Noruega en Oslo antes de entrar a formar parte del comité que elige los candidatos al Premio Nobel de la Paz. Desde su experiencia en la diplomacia mundial, tiene muy claro cuál es el frente abierto en política exterior más importante. "Las relaciones entre la OTAN y Rusia han empeorado mucho, y si continuamos así, habrá guerra. Es una guerra que no creo que los rusos quieran, y nosotros tampoco la queremos. Así que tenemos que encontrar una manera de vivir juntos con los rusos, y esto es difícil debido al régimen en Moscú. Es difícil, porque Putin ha desestabilizado a los países independientes de sus fronteras. No podemos mirar hacia otro lado o perdonar, pero tenemos que encontrar una manera de vivir juntos en paz. Y creo que esta es la mayor tarea en la agenda internacional ahora mismo para la paz".

Según Toje, lo que está sucediendo en África y en Oriente Medio con la radicalización del islamismo no desestabiliza al mundo entero. "Es horrible y deberíamos trabajar en ello, pero un conflicto entre las grandes potencias es el conflicto más destructivo del mundo. Y si comenzamos a disparar, no estoy seguro de si vamos a poder detenernos antes de usar armas nucleares. Y esto es algo que me mantiene despierto por las noches, es mi peor pesadilla: una guerra nuclear".

¿Y cómo se elige un Premio Nobel de la Paz? Cada año, el comité recibe alrededor de 350 nominaciones. "El premiado se elige de la misma manera que se hace una buena salsa: la hierves y la reduces. El comité va eliminando a los candidatos, y al final, cuando quedan tres o cuatro, empieza la gran batalla". Entonces, los cinco miembros del comité se sientan alrededor de la mesa y discuten. "Y esto tiene lugar durante todo un día. Pero es una cuestión de persuasión y respeto; tienes que respetar a las otras personas. Y al final, el comité decide sobre un candidato. Y no puedes esperar ganar, pero puedes evitar cosas que realmente no quieres. Así es como se hace".

Toje tiene muy claro cuál de los premiados Nobel de la Paz representa mejor los valores del galardón. "1936, Carl von Ossietzky. Era un periodista que fue apresado en un campo de concentración por los nazis. En 1936 mucha gente apoyó o respetó que la Alemania Nazi obtuviera los Juegos Olímpicos, y el comité Nobel le dio el Premio de la Paz a Carl von Ossietzky. Hitler estaba muy furioso. Y este fue un momento para estar muy orgullosos. Nadie quería enfrentarse a los nazis en 1936 y el Premio Nobel de la Paz vio que los nazis crearían la guerra. Y lo vio antes que otras personas. Creo que es un buen legado". También tiene claro que algunos premios han sido desafortunados, pero “muy pocos”.

Toje no tiene la fórmula mágica para alcanzar la paz en el mundo, pero sí tiene claro lo que intentaría para conseguirla. "Los humanos tendrían que nacer de nuevo, con corazones capaces de reconocer y lamentar sus propios errores. Creo que es la única forma para las personas de todo el mundo: verse en los demás y tratar de resolver sus diferencias de una forma pacífica. Desafortunadamente, muchas personas no conocen la guerra, no saben que en la guerra todo el mundo sale perdiendo. Y los que más pierden son las mujeres, los niños, los civiles... Y los sueños que se quieren lograr con la guerra nunca se consiguen, ¡son sueños!".