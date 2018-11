No habrá rescate público para La Naval. Esta vez ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, y su secretario de Estado, Raúl Blanco, quienes han descartado la compra del astillero por parte de los gobiernos central y vasco. Ambos han recordado que la normativa europea es muy clara al respecto: la UE consideraría la compra como ayudas de Estado.

La ministra y el secretario se han reunido en Bilbao con el comité de empresa de La Naval para tratar la situación del astillero, que cuenta con 180 empleados y se calcula que genera 4.000 empleos indirectos. Al término del encuentro, Raúl Blanco ha señalado que "se van a agotar todas las posibilidades" para que el armador holandés Van Oord finalice la draga 'Vox Alexia' en La Naval de Sestao y "no se va descartar nada aunque la situación es tremendamente complicada". No obstante, ha abogado por "no abrir debates tremendamente complicados" en lo referente a una adquisición pública del astillero, cuestión marcada por la "normativa europea" y sobre la que, en todo caso, elaborarán un informe.

Según ha anunciado, la voluntad de las instituciones es seguir trabajando "hasta el último día" con los representantes de los trabajadores y la empresa para alcanzar una solución.

Cuestionado por una posible nacionalización del astillero, Blanco ha sostenido que se trata de una opción "marcada por la normativa europea" que es la que establece "la pauta". Según ha indicado, "se está analizando", aunque ha remitido "a la normativa europea y a no abrir debates tremendamente complicados".

Asimismo, ha subrayado que "se van a agotar todas las posibilidades para que" el armador holandés Van Oord finalice la draga y "no se puede descartar nada dentro de que la situación es tremendamente complicada".

De este modo, ha reconocido que el Ejecutivo español es "plenamente consciente de la importancia de La Naval en lo que es el tejido industrial vasco y español" y "del calendario, que no rema a favor de la situación".

Además, ha incidido en que la posible entrada de un inversor privado es "una de las posibilidades y se trabaja en ello con la máxima celeridad dado el calendario tan comprimido con el que contamos", aunque no ha ofrecido más detalles.

Por último, y en referencia a la petición del comité de empresa de que se traslade carga de trabajo de Navantia, Blanco ha advertido de que al tratarse de otra empresa se está ante "posibilidades difíciles, complicadas y hay que valorarlas con mucho cuidado.

Comité de empresa

Por su parte, el presidente del comité, Pedro González, ha manifestado su satisfacción porque, después de "tanto tiempo", se hayan sentado en esta mesa de negociación que "tanto" han reclamado desde la parte sindical.

González, que ha calificado de "aceptable" lo planteado por los gobiernos en este encuentro, ha explicado que les han trasladado que siguen trabajando para que Van Oord culmine la draga en Sestao y que las "puertas no están cerradas", aunque, por confidencialidad, no les han ofrecido más datos.

El presidente del comité ha indicado que, como no se culmine esa draga en el astillero, en un mes y medio está toda la plantilla del astillero "en casa". Por ello, cree que sería "bueno" que les transfieran carga de trabajo de Navantia para que el astillero "siga vivo". "Y no nos finiquiten a todos", ha agregado González, que ha precisado que en una o dos semanas habrá una nueva reunión.

Por su parte, el secretario del comité, Juanjo Jorden, ha precisado que en esa próxima reunión esperan que les puedan informar sobre esa petición para transferir carga de trabajo a Navantia y sobre las posibilidades de que Van Oord haga la draga porque "no lo dan por perdido", aunque está "muy difícil" después de que el pasado lunes el armador trasladara que, si no había un inversor de futuro, no habría más negociación.

Asimismo, Llorden ha explicado que el Gobierno central se ha comprometido a elaborar un informe sobre las condiciones para una adquisición pública del astillero, algo que, según ha indicado, no analizaba el estudio hecho por el Gobierno Vasco que era "muy pobre"

"Esperemos que en dos semanas podamos avanzar algo más que hoy, han trabajado mucho no lo dudo, pero resultados ninguno. Antes de acabar el año seguramente estaremos toda la plantilla en casa y eso es lo que queremos evitar", ha añadido.

"Mi sensación es que hay que tener más voluntad, es posible comprar, pero el Gobierno tiene miedo a que hay muchos casos de muchas empresas con problemas y tiene miedo a empezar con una", ha agregado Llorden que, tras recordar que si se cierra el astillero, el 88% de la plantilla será público, no descarga que se pueda dar mayoría de accionariado público en La Naval.

Llorden ha afirmado que lo que él descarta es que vaya a aparecer un inversor como en "un juego de magia", que les "vaya a coger a todos, mantener las mismas condiciones y hacer el mismo producto".