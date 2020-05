El servicio a domicilio-SAD privado de Bizkaia reclama EPIs y test a sus trabajadores

En un comunicado, APRISAD ha transmitido su compromiso en la atención de personas que no pueden valerse por sí mismas para desarrollar las tareas básicas de la vida diaria y ha señalado que, en estos momentos de Emergencia Sanitaria, han continuado "dando servicio a aquellas personas más vulnerables de la sociedad".

"Somos conscientes de la situación en la que se encuentran los servicios sociales públicos, por lo que creemos que, por responsabilidad, debemos aportar nuestro granito de arena para atender a aquellas personas que tienen más dificultades para permanecer en sus casas", ha añadido.

APRISAD ha indicado que, para realizar estas actividades, han necesitado EPIs (básicamente mascarillas y guantes), que han sido solicitadas al Gobierno Vasco. Sin embargo, ha asegurado que no han recibido "respuesta alguna" respecto a esta solicitud.

"El problema no solo radica en no haber recibido ayuda por parte de las instituciones, sino que cuando nos hemos puesto en contacto con mayoristas para adquirirlos, nos indican que estaban retenidos en un almacén por orden del Gobierno Vasco y no nos los pueden proporcionar.Conviene recordar que estamos enmarcados en el denominado sector socio-sanitario, como sector esencial", ha denunciado.

APRISAD ha lamentado, además, que no se les ha tenido en cuenta a la hora de la realización de tests, a pesar de que la gran mayoría de sus usuarios pertenecen al grupo de riesgo de la tercera edad. "El Servicio a domicilio SAD privado tiene las mismas necesidades que el SAD público y el riesgo de contagio es el mismo", ha concluido.