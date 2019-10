Los sindicatos radicalizan su protesta en la enseñanza concertada al convocar un mes de huelga

Los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO y LAB han endurecido su postura en el conflicto que les enfrenta con la patronal de la escuela concertada y han convocado un mes entero de huelga. Un salto cuantitativo en las movilizaciones que vienen manteniendo en los últimos cursos. El mes de huelga podría convertirse en un paro indefinido si sus demandas de mejoras laborales y salariales no son atendidas.



Los representantes sindicales achacan a la "irresponsabilidad" y el "inmovilismo" de la patronal y el Departamento de Educación del Gobierno vasco su decisión de intensificar las huelgas. En los dos últimos cursos, los sindicatos han promovido entre los cerca de 9.000 trabajadores del sector un total de 27 días de huelga, 24 de ellas el curso pasado, en demanda del convenio regulador de las condiciones laborales del colectivo, que lleva diez años sin renovarse. El conflicto afecta a más de 100.000 alumnos.



Transcurridos cinco meses desde el último día de huelga, en mayo pasado, no ha habido movimientos por parte de la patronal y el departamento de Educación, según las centrales. Así, su conclusión es que "o hay huelgas o no hay absolutamente ningún movimiento".



Entre las demandas sindicales clave, se encuentra un plan de recolocación de trabajadores afectados por el previsible cierre de aulas por el descenso de la natalidad, el alivio de las cargas de trabajo y una mejora salarial.



Los sindicatos piden el IPC más un 3,5 %, mientras que la patronal ofrece un incremento del IPC más un 1 ó un 1,5 %, en función de la etapa educativa. Además, los sindicatos rechazan la pretensión patronal de ligar los salarios a la financiación pública.

Preocupación entre las familias

Una treintena de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de centros de Bizkaia y Vitoria, preocupadas por la incidencia de la huelga en los alumnos, han advertido de que no van a permitir que "esto se prolongue en el tiempo" y van a ser "beligerantes" realizando "todas las acciones que estén en sus manos" para procurar una solución.



Las Ampas creen que el derecho a la educación de sus hijos se ha vulnerado e instan a patronal y sindicatos a pedir la intervención de un mediador neutral .