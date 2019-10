Los socialistas proponen separar el GAL y las víctimas de violencia policial en el futuro Memorial del Gobierno vasco

El Consejo de Administración del Instituto Vasco de la Memoria (Gogora), dependiente del Gobierno vasco, ha aprobado este martes por amplia mayoría de los 22 asistentes a la reunión presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, la propuesta adelantada por este periódico para construir en la sede de este organismo en Bilbao un Memorial dedicado a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de ETA, de los contraterrorismos ilícitos y de la violencia policial. Sólo el PP y EH Bildu, por motivos opuestos, han puesto objeciones a un espacio que da continuidad a la exposición itinerante Memoria Plaza y que aspira a ser "complementario" al que el Ministerio del Interior construye en Vitoria y que pone el foco en el terrorismo de ETA.

No obstante, el PSE-EE -socio del PNV en el Gobierno vasco- ha planteado ampliar de cuatro a cinco las salas del futuro espacio expositivo para dar un tratamiento diferenciado al GAL y a las personas reconocidas como víctimas policiales en la nueva ley aprobada este año en el Parlamento. Fuentes socialistas indican que es una medida justificada porque son aspectos contemplados en normativas distintas y destacan que nadie ha mostrado objeciones.

El informe sobre el nuevo Memorial ya reconocía que "la estructuración de los espacios de la exposición permanente de Gogora es una cuestión sumamente delicada" porque hay "aspectos sensibles que son intensamente discutidos". De hecho, ya se planteaba que tenían que quedar "clara y físicamente distinguidos" los distintos momentos y temas tocados en el nuevo Memorial y que cada uno de ellos debería contar con un "tratamiento propio y autónomo". Era algo más pensado para que lo relativo a ETA no se mezclase con otras violencias porque el objetivo es contar de manera "integral" todas las vulneraciones de derechos humanos pero sin que se dé a entender que unas justifican a las otras o que existió un "conflicto".

Propuesta de Memorial de Gogora en Bilbao ELDIARIONORTE.ES

En la reunión de Gogora el Gobierno ha presentado también su borrador de Ley de Memoria Histórica, una propuesta que no estaba prevista en el calendario legislativo de este cuatrienio y que ha surgido como alternativa cuando se registró en el Parlamento una iniciativa legislativa popular (ILP) luego suplida por una propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Es altamente probable que no dé tiempo a su promulgación en esta legislatura y que decaiga. La propuesta pasa por centralizar en el Instituto de la Memoria las políticas de memoria histórica, aunque se remarca que la no existencia de una ley no indica que en Euskadi no se hayan trabajado estas políticas en los últimos años. El PP ha reclamado que esta ley haga más hincapié en algunos actos represivos del Gobierno de Euzkadi durante la Guerra Civil, así una mención a la actividad de ETA durante la dictadura.