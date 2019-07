O pagar 100.000 euros o marcharse de Eukadi: el laberinto para recibir un fármaco contra el cáncer

A María Estrella, diagnosticada con un melanoma maligno en un estadio avanzado, su equipo oncológico le recomendó un tratamiento, cuya efectividad en esa fase de la enfermedad está probado que es superior a otros. Sin embargo, el propio Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) se lo acabó denegando. Alega que, para esa indicación en concreto, no está financiado por el Sistema Nacional de Salud. "A fecha de hoy, no está financiada según indicación del Ministerio, es decir, no está incluida en la prestación farmacéutica del SNS", explican, y añaden: "Su utilización no debe estar financiada en el SNS salvo que se realice en contextos concretos, como ensayo clínico u otras". Mientras algunos pacientes se marchan a empadronarse en comunidades autónomas limítrofes, como Navarra o Castilla y León, donde la Sanidad pública sí corre con los gastos, aquí ha tenido que recurrir a una clínica privada y costear un tratamiento con un precio cercano a los 100.000 euros.

María Estrella Martínez no siente otra cosa que impotencia. Los médicos del equipo oncológico que la trata en Osakidetza le recomendaron el nivolumab, un fármaco que, en la fase avanzada de la enfermedad en la que se encuentra, da buenos resultados. Completa el protocolo y ayuda a evitar, en la medida de lo posible, la reaparición del tumor. Osakidetza, sin embargo, se lo ha denegado. "La oncóloga nos ha dicho ya en dos ocasiones que está listado y aprobado, que tan solo faltaba una firma que se estaba retrasando por la coyuntura política", relata.

En otras comunidades, como Navarra o Castilla y León, el medicamento sí que se financia por la vía pública. "De hecho, en más de una ocasión me han recomendado que marche a Pamplona", asegura María Estrella. Hay ya, de hecho, un caso de una paciente que se ha empadronado en la ciudad navarra y su Sanidad está costeando el tratamiento, con cargo a sus presupuestos. Todo esto, con la esperanza de que, cuando el Gobierno deje de estar en funciones, puedan reclamarlo y recuperarlo. A María Estrella le ha llamado, incluso, el cirujano que la operó, que se enteró de la situación, para mostrarle su incredulidad.

" Me dijeron que había tenido suerte "

Ante el desamparo, María Estrella ha ido interponiendo quejas ante Osakidetza, en busca de una solución al problema. Una vez le hubieron presupuestado el tratamiento —cuyo coste asciende a los 93.000 euros— en la Sanidad privada, acudió a la Dirección Territorial de Osakidetza en Álava. "Cuando les enseñé el presupuesto del tratamiento, tuvieron la desfachatez de decirme que he tenido suerte, que hay tratamientos que son mucho más caros", lamenta.