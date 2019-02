La justicia no investigará los supuestos abusos sexuales de hace 30 años en Salesianos por haber prescrito

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao da carpetazo a la investigación referente a las más de 30 denuncias de abusos sexuales y físicos a alumnos por parte de un docente del colegio de Salesianos. El magistrado ha decidido archivar las ocho primeras denuncias debido a que los sucesos se dieron en la década de los 80 y en ninguna de las denuncias se constata que las acciones se produjeran en un periodo más reciente, por lo que todos los posibles delitos estarían prescritos. De esta manera, el denunciado, conocido como 'don Chemi', no será investigado y no tendrá que comparecer ante del juez.

"No nos ha sorprendido. Nos han avisado esta mañana y ya sabíamos que era muy difícil ya que no había ningún caso denunciado posterior a los 90. No ha sido ninguna sorpresa, pero queríamos sacarlo a la luz y que estuviera sobre la mesa", ha indicado a eldiarionorte.es José Antonio Pérez, el primer denunciante.

Los hechos se produjeron en los años 80 cuando los denunciantes estudiaban Educación General Básica (EGB) en el centro, donde el presunto agresor ejerció de profesor entre los años 1975 y 1990.

Las víctimas empezaron a reunir información de estos casos hace dos meses y comenzaron a interponer denuncias ante la Ertzaintza por agresiones sexuales y físicas.

De momento, las víctimas se van a reunir para decidir el camino a seguir, tanto si es de carácter individual o de grupo. A pesar de que aún no tienen nada decidido, ya barajan la opción de montar una asociación.