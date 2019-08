Las capitales vascas se blindan contra las agresiones sexistas de cara a sus semanas grandes

Las fiestas de las capitales vascas están ya a la vuelta de la esquina. Celedón se prepara en Vitoria para bajar desde lo alto de la torre de la iglesia de San Miguel y dar arranque a la temporada de celebraciones veraniegas. Le seguirán San Sebastián y Bilbao. De cara a estas grandes festividades, las tres capitales se blindan contra las agresiones sexistas con diferentes medidas y protocolos.

Desde la bajada de Celedón, libre dondequiera que vayas

El Ayuntamiento de Vitoria presentó una estrategia de prevención de la violencia, bajo el lema 'Jaietan ere LIBRE izan nonahi! - Celebra, Actúa, Responde'. El objetivo, subraya la concejala de Igualdad, Miren Fernández de Landa, es que tanto las mujeres como el colectivo LGTBI puedan disfrutar de las fiestas en igualdad de condiciones, en espacios libres de violencia machista.

Con este fin, se va a habilitar, como ya se hiciera el agosto pasado, un punto de información para la prevención y la actuación frente a la violencia machista. Situado en el cruce entre las calles Postas e Independencia y abierto de cinco de la tarde a las once de la noche, ofrecerá información y orientación. Tres personas especializadas difundirán materiales para la sensibilización y prevención de la violencia machista y las trabajarán "desde el empoderamiento y el ambiente festivo". Asimismo, en caso de sufrir una agresión machista, este será el lugar desde el que se informará de los servicios a los que las víctimas pueden recurrir.

Vitoria contará, durante las fiestas de La Blanca, con un punto de información para la prevención y actuación frente a la violencia machista

También habrá un equipo itinerante que trabajará la prevención y la sensibilización en los diferentes espacios festivos. Este equipo se moverá por los lugares más concurridos por la población joven con el objetivo de identificar sus necesidades e informar sobre los recursos disponibles para hacer frente a la violencia machista. Además, abordará a jóvenes para poner el foco sobre ellos, sobre sus comportamientos, en vez de sobre las mujeres y los suyos.

Asimismo, lo que el año pasado fuera una prueba piloto limitada a una de las líneas de autobuses urbanos nocturnos, este año se extenderá a todas las del servicio: las mujeres y los menores podrán apearse del vehículo más cerca de sus casas: o bien en paradas que funcionan en las líneas diurnas pero no en las del 'gautxori' o bien en puntos intermedios que acrediten ciertas condiciones de seguridad. "Queremos potenciar el uso del transporte público ligado al ocio nocturno y garantizar que todas las mujeres y toda la gente joven pueda volver a casa en condiciones de seguridad", se comunica desde el consistorio.

Este cuenta, además, con un protocolo de respuesta pública ante la violencia machista. Recoge procedimientos para todo el año y reserva un espacio especial a las fiestas de La Blanca. Dentro de ese marco, el colectivo feminista se manifestó el año pasado, con presencia del alcalde y representantes de la Diputación, para arropar a las víctimas de agresiones sexistas.

El protocolo señala a la Policía Municipal (092) y al Servicio Municipal de Urgencias Sociales (945 13 44 44), con atención 24 horas, como servicios a los que acudir, tanto si se quiere denunciar como si no. Subraya también que "las asociaciones de mujeres, colectivos feministas y colectivos LGTBI pueden ser un apoyo preferente y estratégico".

'Si no hay sí, ¡es no!'

Al día siguiente de la subida de Celedón, de su regreso a la torre, el artillero dará fuego, el pistoletazo de salida a la semana grande de San Sebastián, que se prologará hasta el 17 de agosto. De cara a todas las celebraciones del año, y con especial incidencia en estas fiestas, el Ayuntamiento presentó la campaña 'BAIetzik gabe EZETZA DA - Si no hay SÍ ¡ES NO!'.

"El año pasado —señalaba Eneko Goia, alcalde de la ciudad— la Semana Grande se saldó con varias denuncias por abusos y agresiones, y por ello este año vamos a volver a incidir en este mensaje. Tenemos que defender a nuestras compañeras, para que ellas también disfruten de la misma libertad y puedan gozar de las fiestas con total normalidad. No puede haber espacio para el machismo", zanjaba.

La campaña tiene como objetivo prevenir la violencia de género y mejorar los servicios de atención. En esta dirección, se buzoneará por la ciudad el protocolo contra las agresiones sexistas, de modo que la ciudadanía no esté indefensa ante las situaciones machistas. Se hará especial hincapié en los jóvenes, a los que se quiere concienciar y educar en relaciones que se cimenten sobre el respeto y la igualdad.

Bilbao, "cero en agresiones y cero en mirar a otro lado"

Marijaia es la última en llegar y la villa bilbaína no ha presentado aún su campaña contra las agresiones sexistas. El año pasado, la ilustró una mano del icono de las fiestas que transmitía su principal mensaje "Ez beti da ez, no es no". El consistorio de la ciudad apostó por un espacio festivo libre de agresiones sexistas y, para ello, habilitó un punto en el Arenal en el que se repartían panfletos y guías informativas para ayudar a identificar agresiones sexuales y a actuar ante ellas. Al igual que en Vitoria, Bilbao contó también con dos profesionales que se desplazaban por los lugares festivos para extender el mensaje contra las agresiones y sensibilizar.

Aburto, en la presentación de la campaña del año pasado, pidiendo Aste Nagusia "cero en agresiones sexistas y cero en mirar a otro lado"

Una de las iniciativas destacadas de la semana grande de 2018 fue la creación de una aplicación móvil, 'AgreStop', que permite notificar de inmediato a la Policía Municipal cualquier agresión. Asimismo, es posible seguir a partir de ella el recorrido de regreso a casa de otra persona.

En todo momento se hizo especial hincapié desde el consistorio de la villa en la necesidad de ofrecer una respuesta social y colectiva frente a todo tipo de agresiones. Se reclama una Aste Nagusia "cero en agresiones sexuales y cero en mirar a otro lado".

'Fiestas libres de agresiones sexistas'

Al margen de las capitales, Emakunde, diputaciones y Eudel han puesto a disposición de los ayuntamientos vascos la campaña 'Fiestas libres de agresiones sexistas'. Hasta 62 municipios y mancomunidades se han sumado ya a la iniciativa, que cuenta con material "sensibilizador" para fomentar el respeto y la igualdad en los entornos festivos. "Ni el alcohol, ni la fiesta en sí misma, son excusa para que las relaciones entre mujeres y hombres, entre chicos y chicas, no sean igualitarias y respetuosas, para que las mujeres sean tratadas como meros objetos sexuales, o se sientan inseguras o intimidadas en ciertos lugares y a partir de ciertas horas", se señala desde las instituciones impulsoras de la campaña.

Cartel de la campaña conjunta lanzada por Emakunde, diputaciones y Eudel

Mientras algunas localidades se preparan para sus semanas más especiales, otras ya han disfrutado de sus días de celebraciones. En Santurtzi, se volvió a brindar un servicio de acompañamiento nocturno a domicilio con el fin de evitar agresiones sexuales o de cualquier tipo. Cada noche, desde el 12 hasta el 21 de julio, se acompañó a sus casas, una por una, a todas aquellas personas (220, 92 de ellas menores), la mayoría mujeres, que lo solicitaron. Este año, además, se contó con un microbús que acercaba hasta sus domicilios a las residentes en los barrios más alejados del centro de la localidad.