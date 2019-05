Cómo evitar los ataques machistas con un clic

“Estamos hartas de reaccionar después, cuando ya es demasiado tarde”, cuenta Idoia Agorria, informática y asesora de Igualdad que ha diseñado una herramienta en forma de botón ligada a una aplicación móvil para que, en caso de agresión sexual, la víctima pueda pulsarlo y la Policía acuda de inmediato al rescate. La herramienta -pionera en España- ha sido creada en Durango, Bizkaia, y está ligada a una aplicación llamada EraStop, ideada en 2017, en la que se puede compartir la ubicación con la Policía. EraStop está disponible para iOS y Android y acumula más de 10.000 descargas. Se puede utilizar en ciudades como Pamplona, Bilbao, Zarautz y Alcalá de Henares, además de Durango.

“La aplicación surge porque queremos aprovechar la tecnología, que es lo que tenemos más a mano todas, para parar las agresiones porque estamos hartas de reaccionar después. Damos cursos de autodefensa, damos cursos de empoderamiento, hacemos de todo, pero la realidad es la que es. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el único delito que crece en Euskadi son las agresiones sexuales y la violencia de género. Entonces, aprovechando esta campaña de concienciación y la tecnología, queríamos crear una herramienta también que sirviese para concienciar a toda la ciudadanía pero que a la vez sirviese para parar las agresiones, empoderar a las mujeres y disuadir a los agresores”, ha explicado a eldiarionorte.es Pilar Ríos, la teniente de alcalde y concejala de Igualdad de Durango.

Pilar Ríos e Idoia Agorria en el Ayuntamiento de Durango Eldiarionorte.es

Como institución, desde el Ayuntamiento se dieron cuenta de que no eran capaces de luchar contra las agresiones machistas que tenían lugar en el pueblo, por lo que decidieron contar con la implicación de la ciudadanía y así, crearon el Pacto de la Ciudadanía. Un protocolo que firman tanto ciudadanos como colectivos, en el que se comprometen a colaborar en la lucha contra la violencia.

El dispositivo, que tiene forma de lágrima, se reparte a la vez que se da una formación entre las mujeres para que sepan cómo utilizarlo en caso de peligro. Actualmente son alrededor de 70 las duranguesas que lo tienen y se trata de mujeres de todas las edades, incluyendo a menores y señoras de la tercera edad. La iniciativa se creó por parte del Ayuntamiento, en el que gobierna el PNV en coalición con el PSE-EE, y ha sido posible gracias a la financiación de 5.968,04 euros recibida del pacto de Estado contra la violencia de género. Financiación, que según indica Ríos, “se ha destinado completamente” a la creación de esta herramienta, que tiene como objetivo tres funciones: parar las agresiones, empoderar a las mujeres y disuadir a los agresores.

Dispositivo anti-violencia, que al pulsarlo manda una patrulla de la Policía al lugar en el que se encuentra la víctima Eldiarionorte.es

Puntos negros

Susana es propietaria de una tienda de ropa cerca de la Basílica Santa María de Uribarri, en el centro de Durango, y ya tiene su botón anti-agresiones. Ha asegurado a este diario que la localización actual de su establecimiento, en el que se encuentra desde septiembre, es segura, pero que en su trabajo anterior y de camino a su casa sí que ha llegado a sentir miedo, por lo que cree que este tipo de herramientas son útiles y necesarias.

“Vi en la prensa que se repartían y yo creo que sí fui de las primeras en solicitarlo, me pareció interesante. Hay muchas zonas, por ejemplo, donde vivo yo, que no sé si se puede reconocer como punto negro en Durango, pero es una zona con un callejón y a oscuras. Entonces, al final con todo lo que se oye te da un poco de miedo. En mi lugar de trabajo miedo como tal no siento, pero, por ejemplo, te puede entrar alguna persona. En mi anterior trabajo sí me llevé sustos porque podía entrar cualquiera e igual no te llega a hacer nada, porque sabes cómo defenderte y sabes echarle, pero nunca está de más tenerlo”, ha señalado Susana, quien ha indicado que lo lleva siembre en el llavero de casa y, gracias a su experiencia con la herramienta, las mujeres de su entorno lo van a solicitar.

El dispositivo mide menos de cinco centímetros, funciona con una pila, se sincroniza con el móvil -necesita que el GPS esté conectado a la red móvil o al wifi- y está conectado a la Policía Local. Para solicitarlo, se debe acudir a la Andragunea -o casa de la mujer- lugar donde se ofrecen charlas, cursos, talleres y demás formaciones para empoderar a las mujeres y evitar las agresiones machistas.

Pilar Ríos e Idoia Agorria en el Andragune de Durango Eldiarionorte.es

En Durango, cada jueves a las 20:00 se realizan concentraciones en contra de la violencia machista. Estas manifestaciones comenzaron en 2005, cuando la duranguesa Ofelia Hernández fue asesinada delante de sus hijos por su ex pareja. Desde entonces cada vez que una mujer sufre algún tipo de agresión siguen el mismo protocolo y salen a las calles a manifestarse. El pasado viernes 3 de mayo repartieron los primeros botones anti-agresiones en Durango. La madrugada del sábado se registraron otras dos agresiones más. Un conteo que no cesa en este municipio de menos de 30.000 habitantes, pero en el que tienen claro que no van a dejar de dar visibilidad a cada uno de los casos hasta lograr acabar –en la medida de sus posibilidades- con todos ellos.