"Me sorprende enormemente la frialdad con la que los asesinos declaran los hechos ante el juez"

Priscila Gainzarain Jalón (Elvillar, Álava, 1991) es abogada y educadora social. Durante su carrera se ha especializado en casos de violencia de género, abusos y agresiones sexuales, y menores. Para Gainzarain es "fundamental" realizar la huelga del próximo 8 de marzo para reivindicar la libertad, la igualdad y que las mujeres se hagan ver, oír y valer como mujeres y personas que son.

¿Cómo comenzó su carrera como abogada?

Yo vengo de un pueblo muy pequeñito de Rioja Alavesa, donde un despacho de abogadas como tal no hay, además de que los recursos jurídicos en esta zona rural son bastante escasos; por ello, la idea de abrir el despacho en esta zona y acercar el servicio a los vecinos siempre la había tenido. Pero tengo que reconocer que el último empujón me lo dio el abogado con el que hice prácticas, recuerdo uno de los consejos más importantes que me dio: hay que ser humana Priscila, siendo humana comprenderás el problema que tu cliente plantee y la situación en la que está, y de esta forma tu trabajo valdrá la pena. En ese momento me di cuenta que la función de la abogada no era meramente jurídica, sino social y personal, lo que me resultó aun más atractivo de cara a iniciarme en esta profesión.

¿En qué tipo de casos está especializada?

Hablar de casos en los que estoy especializada es muy difícil, pero sí que es verdad que mi carrera académica la he ido orientando hacia el derecho público, es decir, hacia el derecho administrativo y el derecho penal que es lo que me apasiona. En concreto, dentro del derecho penal, he tratado de formarme más en temas como la violencia de género, abusos y agresiones sexuales, y menores. Sin embargo, como bien es conocido, en esta profesión es muy difícil dedicarte exclusivamente a una rama determinada por lo que trabajo prácticamente todas las materias, salvo alguna excepción.

¿Cuales son los casos más comunes que lleva que tengan que ver con

el feminismo?

En relación al feminismo, y desgraciadamente, los casos que más trabajo son los relacionados con la violencia de género como tal. Sobre todo son mujeres que sufren la violencia de género en el ámbito de la pareja. Hago esta precisión debido a que debe quedar claro que la violencia de género no sólo abarca el ámbito de la pareja, sino que es cualquier tipo de violencia ejercida sobre una mujer por el hecho de serlo. Esto debe destacarse, ya que, es muy común escuchar, sobre todo de boca de hombres, que la violencia de género debería ser tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Sin embargo esto es totalmente erróneo, ya que el Convenio de Estambul define qué se entiende por violencia de género, y habla de que hemos sido las mujeres, y no los hombres, los que estructural, institucional y socialmente hemos sufrido este tipo de violencia y las desigualdades. Por ello la mayor protección hacia las mujeres.

¿Cuál es el caso que más le ha impactado/afectado a nivel personal?

El caso que más me afectó a nivel personal y sobre todo psicológicamente no lo llevé yo como abogada, sino que lo llevaba el abogado con el que hice las prácticas; y aunque no puedo dar demasiados datos, tengo que decir se trataba de un asesinato machista que fue muy duro. De hecho me fueron preparando psicológicamente para poder ver y conocer acerca del mismo. Me gustaría destacar que al margen de la crudeza de estos casos, me sorprende enormemente la frialdad con la que estos asesinos, agresores, violadores etc. declaran los hechos ante el juez y sobre todo la actitud de tranquilidad de los mismos. Esto es algo que “pone los pelos de punta” cuando nos encontramos ante hechos escalofriantes que son difíciles de asumir.

¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de discriminación en su ámbito laboral?

Discriminación en mi ámbito laboral no he sufrido. Afortunadamente tengo que reconocer que he tenido mucha suerte en el trabajo y me he encontrado con gente y compañeros y compañeras maravillosas. Sin embargo, si que me gustaría destacar una situación que aunque no es a lo que yo me dedico me afecta directamente. Mi padre es agricultor, y desde muy pequeñita he tenido pasión por los tractores, pudiendo ayudar a mi padre, cuando puedo, conduciendo los mismos. Recuerdo el día en el que, tomando algo en un bar con un grupo de amigos que hablaban de tractores, traté de participar en la conversación y uno de ellos me dijo que conmigo no hablaba de tractores ya que yo era mujer. Este comentario hizo que me replantease las cosas. ¿Cómo era posible que un hombre me dijese eso? ¿Me estaba haciendo de menos por ser mujer? ¡No me lo podía creer! las mujeres somos perfectamente capaces de hablar y hacer lo que queramos y nada ni nadie tiene que limitarnos esto. Por ello, y para evitar este tipo de situaciones, trato de aportar mi granito de arena en todas aquellas conversaciones, movimientos, asociaciones e iniciativas feministas que surgen. Para que no nos limiten, para que no nos silencien, para que no nos paren.

¿Por qué considera que es necesaria una huelga feminista como la del 8-M?

Para mi no sería necesaria la palabra adecuada, sino ¡fundamental! En primer lugar porque como bien decimos todas, y es el objetivo principal de la misma, si las mujeres paramos, se para el mundo. Pero me gustaría añadir que ese no es el único objetivo de la huelga. También es la reivindicación de la libertad, de la igualdad de hacernos ver, oír y valer como mujeres y personas que somos. Porque todo lo que nuestras antepasadas hicieron hasta hoy en día, tiene que ser un impulso para lograr lo que tanto ansiamos y nos merecemos.

¿Qué considera que se debe cambiar en la sociedad para poder

alcanzar una igualdad real en todos los ámbitos?

Sin ninguna duda la respuesta a esta pregunta es la educación. Si educamos a nuestros pequeños y pequeñas en valores como el respeto, la igualdad y la tolerancia, considero que cambiamos la sociedad. De esta forma cambiaremos todo, pero tengo que reconocer que para educar a los pequeños y pequeñas, antes tenemos que educarnos los adultos, y esto es más complicado partiendo de la base de que siguen existiendo personas que se creen con derecho a decidir sobre nosotras, como por ejemplo, cuándo podemos abortar, si una mujer miente en su declaración, si quería mantener relaciones sexuales o no… Es increíble el nivel con el que se cuestiona la versión de una mujer que asegura ser víctima de violencia de género. O la capacidad de juicio que tiene la sociedad sobre un caso mediático que ni siquiera se han molestado en leer. La sociedad debe entender que porque una mujer tras una violación haga vida normal no quiere decir que no haya sido violada, que porque una mujer no tenga moratones no quiere decir que no haya sido víctima de violencia de género y, sobre todo, que si una mujer no dice que si, es que no y punto. No hay discusión posible.

¿El machismo tiene un final?

Me gustaría responder que sí, pero desgraciadamente, en este sentido soy pesimista, ya que a pesar de que hace años el feminismo iba avanzando a pasos agigantados, considero que tal y como está la sociedad y la política actualmente, podríamos incluso retroceder en este sentido. No obstante, animo a todas las mujeres a seguir luchando por mantener todo lo que hemos logrado a lo largo de la historia, y por conseguir nuevos retos en este sentido, ya que si este movimiento sigue vivo seguiremos avanzando.

¿Cree que el feminismo ha avanzado en los últimos años o que aún le

queda mucho por avanzar?

Considero que el feminismo ha hecho grandes avances en los últimos años pero todavía queda mucho por hacer y aquí me gustaría hacer referencia a que una cosa es la teoría y otra la práctica, y aunque haya partidos políticos que nos prometen mucho, luego hay que ponerlas en práctica. Muestra de ello es la agravante por razones de género que se incluyó en el Código Penal en la reforma del 2015. Con dicha agravante lo que se pretendía era dar protección a las mujeres que, no estando en el ámbito de una pareja o ex pareja, sufrían violencia de género: pongamos como ejemplo casos como el de Diana Quer. En este caso se trata de un asesinato cometido sobre una mujer por el hecho de ser mujer, con lo cual, bajo mi punto de vista, debería aplicarse dicha agravante (por no contenerla la redacción del artículo del código penal) algo que no se ha previsto. De esta forma quiero destacar que a pesar de que teóricamente parezca que se están realizando avances, no es así del todo.

¿Cómo ve la situación actual del feminismo en España con respecto

a otros países?

En este sentido si que valoro positivamente la evolución del feminismo de España en comparación con otros países. Sobre todo si lo comparamos con países latinoaméricanos o del continente africano, donde se continúa discriminando y asesinando a las mujeres de una formal brutal, sin entender que la mujer, al igual que el hombre, tiene que ser y debe ser libre y respetada. Pero de nuevo me gustaría reiterar, que esto no nos tiene que parar, que estamos encaminadas en la dirección correcta y que cuantas mas mujeres, mejor. Tenemos que seguir luchando por no otorgar custodias compartidas en casos de violencia de género, por aplicar la agravante anteriormente dicha, por abolir la brecha salarial, por no discriminar laboralmente, por la conciliación familiar… pero siempre con el mismo objetivo. Mujer libre, independiente, igual.