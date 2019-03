"Una vez un mando me sacó de la furgoneta anti-disturbios por el hecho de ser mujer"

Mamen Combarros (1969, Bilbao) ha sido Agente de Protección Ciudadana de la Ertzaintza y ahora es responsable del Área de la Mujer en el Sindicato Erne. Considera que la ciudadanía cada vez se extraña menos a la hora de ver a una mujer policía pero que al cuerpo aún le falta ser algo más atractivo para que más mujeres se sumen a su labor de policías.

En la primera promoción de la Ertzaintza uno de los requisitos era haber hecho la mili, por lo tanto las mujeres no podían participar. A partir de la segunda promoción empiezan a entrar mujeres, pero históricamente ha sido muy reducida la presencia femenina en el cuerpo ¿Cómo valora esa situación?

Es verdad que al principio uno de los requisitos era tener la mili cumplida y eso era impedimento para que las mujeres se pudieran presentar. A partir de que quitan eso, eso hace que se vayan presentando más mujeres y no haya ningún tipo de impedimento a la hora de presentarse.

En las últimas promociones han realizado campañas publicitarias específicas para las mujeres ¿Tienen éxito?

Yo creo que sí. El porcentaje ha aumentado pero es evidente que no en el número que al departamento le gustaría y que fuera el idóneo para reflejar la presencia de las mujeres pero yo creo que cada vez se están animando más.

Es cierto que hay muchas mujeres pero en las unidades claves como integración, anti-disturbios, etc. hay muy pocas, están fundamentalmente en trabajo administrativo ¿Qué opina al respecto?

No, no hay pero eso también tiene una explicación y es que durante muchos años no se han convocado cursos de acceso a esas unidades, los últimos son de hace más de diez años, eso hace que no haya tantas mujeres. Actualmente, desde el año 2015 se han convocado cursos de acceso a la brigada móvil que son los anti-disturbios y han accedido mujeres, hay más de las que había en un principio.

No es común ver una patrulla compuesta por dos mujeres

No. No es común. Yo sí he patrullado con otra compañera, pocas veces, pero eso también tiene una explicación. En un grupo de 70 o 75 hombres puede haber cuatro o cinco mujeres. Esas mujeres estamos repartidas en coches patrulla y cada patrulla va asignada a un área. Si pones a dos mujeres juntas, a la hora que haya una situación en dos puntos diferentes de la ciudad que te pueda requerir el hecho de que vaya una mujer como por ejemplo un cacheo, tienes una patrulla menos. Entonces lo lógico es que vayas con un compañero pero por porcentaje, no por otra cosa.

¿Es justo o injusto que haya requisitos físicos o pruebas físicas diferentes para mujeres y hombres a la hora de acceder al cuerpo?

Yo creo que no tiene que haber diferentes requisitos físicos. Tiene que haber las mismas pruebas físicas pero es evidente que el campeón de los 100 metros olímpicos no tiene el mismo tiempo que la campeona de los 100 metros. Las mismas pruebas sí pero los baremos tienen que ir adaptados a la morfología de la mujer, pero por cuestión física.

Hubo en su momento una propuesta para meter un cupo de 50% mujeres en las convocatorias de acceso. El Constitucional dijo que eso era ilegal porque contravenía el principio de igualdad. Ahora se están buscando fórmulas para impulsar el acceso de la mujer con cuotas pero que no sean de este tipo ¿cómo considera que debería regular esto la próxima ley de policía?

A mi Entonces ¿qué hay que hacer? Pues hacer atractiva la profesión de ertzaina o de policía ¿cómo? pues haciendo campaña o mostrando lo que es pero no guardando cupos.

En la escala de mando hay muy pocas mujeres ¿hay un techo de cristal en el que las mujeres entran pero luego no ascienden?

Hay pocas mujeres pero también pasa porque no se han convocado cursos de ascenso de categoría. Para acceder a categorías superiores se requieren una serie de años en el cuerpo y que luego se convoquen, que durante muchos años no se han convocado. También influye la cuestión de la maternidad, muchas quieren ser madres y eso les quita tiempo de dedicarse a ascender a categorías superiores.

¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de discriminación por ser mujer en su trabajo?

Cuando salí, siempre había algún mando de la vieja escuela, de las viejas promociones que no creo que le gustaría mucho ver a mujeres policía. Entonces, nos repartían en furgonetas anti-disturbios, pues una mujer por furgoneta y una vez sí que un mando me sacó de la furgoneta anti-disturbios por el hecho de ser mujer. Ha sido la primera y la única vez que he sentido que me sacaban de una furgoneta por el hecho de ser mujer, nunca más me ha vuelto a pasar y, por supuesto, ahora no me pasaría.