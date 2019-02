"En ocasiones, a los niños y niñas se les llega a culpabilizar del acoso escolar que reciben"

Durante el pasado curso escolar un total de 79 menores sufrieron acoso en las escuelas vascas, según los datos del Gobierno Vasco. Un 43% de estos niños y niñas sufrieron exclusión y marginación social, y un 14% llegó a sufrir violencia física de forma directa. Iratxe López, presidenta hasta 2018 de la Asociación contra el Acoso Escolar Arnastu y psicóloga infantil, asegura que el panorama actual "es complicado" pero confía en que la educación pueda mejorar la situación de los alumnos y alumnas.

¿Cómo nace Arnastu y cual fue su papel en la misma?

El año de constitución de la asociación fue en 2015. La motivación que me llevó a crear Arnastu fue que en el territorio vasco no existía ninguna asociación de estas características. Además, cada vez se hablaba más de acoso escolar y me pareció importante aportar mi ayuda como psicóloga a menores y familias que estuviesen pasando por una situación de acoso en el colegio. Actualmente no estoy en la asociación, debido a que trabajo en mi propia consulta de psicología ayudando a menores con distintas problemáticas, entre ellas, el acoso en el colegio.

¿Cuál es el panorama actual del acoso escolar en Euskadi?

Pienso que en la actualidad tenemos un panorama complicado, tanto en Euskadi como en otros lugares de España. Resulta difícil hablar de cifras, puesto que depende de la fuente que consultemos, los datos serán unos u otros. Por ejemplo, depende en gran medida de qué conductas consideremos que se incluyen dentro del acoso escolar. Lo que me parece más preocupante es la reacción que tenemos ante este tipo de violencia. Muchas veces, la justificamos, minimizamos, o directamente, la negamos.

¿Se puede prevenir el acoso escolar?

Por su puesto que el acoso escolar se puede prevenir. Pero, no es una tarea sencilla, requiere de la implicación de todos y todas y una gran voluntad por mejorar y crear colegios libres de violencia entre iguales. Sería imprescindible educar en valores de igualdad, respeto y no discriminación. Estos valores son tan importantes, porque son incompatibles con las conductas de acoso. Un niño/a o adolescente con estos valores no va a pegar, insultar o dejar de lado a un compañero/a. Además, idealmente, estos valores tienen que estar presentes en todos los ámbitos de la vida del menor.

¿Qué tipo de iniciativas de plantean desde los centros docentes?

Por suerte, cada vez somos más conscientes de la importancia de tomar acciones preventivas. De esta manera, los centros llevan a cabo más acciones que enseñan a los niños/as y adolescentes qué es el acoso, la importancia de pedir ayuda, etc. Además, estas acciones suelen incluir enseñar los valores que antes comentaba de igualdad, respeto y no discriminación. Por otro lado, algunos centros invierten en programas como el método KiVa contra el acoso escolar. Este programa, por ejemplo, pone el acento en la actuación del alumnado que es testigo de las agresiones.

¿Y desde los gobiernos?

Los gobiernos por su parte, llevan una línea similar a los centros educativos, ya que, cada vez son más conscientes de la importancia de trabajar en torno al acoso escolar, y muy especialmente trabajar en su prevención.

¿Considera que las medidas que se toman son suficientes?

Por desgracia, las medidas con las que contamos hasta la fecha no son suficientes. Esto lo veo en consulta en muchas ocasiones. Un niño o niña que está sufriendo acoso escolar y que no recibe la ayuda que necesita por parte del colegio. En ocasiones, incluso, a los niños y niñas se les llega a culpabilizar del acoso escolar que reciben. También me parece importante hablar de la parte positiva, en algunos centros identifican a estos niños/as y se implementan las acciones adecuadas para detener el acoso.

Con la llegada de Internet y las redes sociales se ha creado el término llamado ciberbullying. ¿En qué consiste?

El ciberbullying es el acoso que se ejecuta exclusivamente a través de las nuevas tecnologías. Su alcance se calibra en 24/7 (24 horas x 7 días de la semana), es decir, que puede ser ejercido, padecido y presenciado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, es un fenómeno sigiloso gracias al anonimato que resguarda la identidad del acosador.

¿Hay ciberbullying en Euskadi?

Si, en Euskadi hay ciberbullying, al igual que en otras comunidades.

¿Considera que en el futuro las situaciones de acoso escolar van a aumentar o reducir?

No es fácil dar una respuesta, sin embargo, pienso que de no implementar programas a largo plazo y que supongan una intervención global (es decir, que no solo se trabaja valores en una única asignatura, sino a nivel general en el colegio), el acoso se va a mantener o aumentar, pero no se reducirá. Además, determinadas acciones preventivas deberían de ser de obligada cumplimentación por los centros escolares.