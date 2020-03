Segundo positivo por coronavirus en el servicio de limpieza de Vitoria, que extrema las precauciones

Las empresas que prestan el servicio municipal de limpieza en Vitoria, FCC y GMSM, han confirmado este lunes un segundo positivo por coronavirus en su plantilla. Como en el primer caso, que se confirmó hace ya dos semanas, el contagio no se ha producido en el centro de trabajo, sino a partir del contacto con un familiar que previamente había dado positivo.

El coronavirus anduvo sin ser detectado por la ciudad los primeros días, hasta que se confirmaron los dos primeros positivos en Txagorritxu, que pasó de ser el hospital de referencia para la lucha contra el neovirus a convertirse en el punto cero de los contagios. El rastreo que se llevó a cabo analizando los contactos directos de los positivos permitió detectar el primer caso en el servicio de limpieza. En concreto, se trataba, según apuntó el comité de empresa, de una operaria de la sede de la calle de la Libertad. Esa trabajadora, siempre según lo indicado por el comité, evoluciona favorablemente y espera recibir el alta médica en los próximos días.

El comité también asegura que las empresas que brindan el servicio de limpieza han extremado las medidas de precaución para evitar nuevos contagios. Entre las recomendaciones constan la de ir vestido con la ropa de trabajo ya desde casa —aunque los trabajadores encargados de las tareas que más suciedad conllevan pueden seguir haciéndolo allí— y la de tomarse la temperatura y no acudir al trabajo si supera los 37 grados. Asimismo, se procura que, en la medida de lo posible, no viaje más de un trabajador en los vehículos pequeños; aun en los grandes, no está permitido que viajen más de dos.

Vitoria cuenta con varios focos y en Álava, que el domingo superó la tasa de incidencia de Wuhan, se han confirmado ya 444 positivos. Solamente en la provincia han fallecido nueve personas en las últimas 24 horas.