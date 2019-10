El sorteo del cupón de la ONCE del lunes reparte 350.000 euros en San Sebastián

La agente Maribel Pesqueira, que comercializa los productos de juego de la ONCE por las mañanas, de lunes a viernes, en el quiosco situado en la Plaza de Bilbao, y por las tardes en el situado en la calle Urbieta 9, ha sido la vendedora que ha repartido los cupones.

Pesqueria es afiliada a la ONCE y está a punto de cumplir 20 años trabajando como agente vendedora, la mayor parte de ese tiempo en distintos puntos de la capital guipuzcoana.

"No sé exactamene a quién he podido darle el premio, pero me alegra mucho haber proporcionado cierta tranquilidad que pueda solucionar algunos contratiempos que haya podido dar la vida de mis clientes", ha manifestado.