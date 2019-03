Un joven titulado donostiarra, becado para dar soporte a la OCDE en economía circular en las ciudades

Eizaguirre dará soporte a las actividades del Programa de la OCDE 'Economics and Governance of Circular Economy in Cities', cuyo objetivo es "poner el foco en los desafíos y oportunidades de la economía circular en las ciudades; desarrollar datos e indicadores; y proporcionar soluciones a través de políticas para la transición hacia la economía circular", según han explicado los responsables de la cátedra.

Ander es graduado en Económicas por la Universidad del País Vasco y Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto. Ha sido becario en la consultora IKEI Research & Consultancy y en la delegación permanente de la CEOE en la UE (Bruselas). Actualmente está cursando el Máster de Investigación en Economía de la UNED.

"La economía circular juega un papel crucial en el sector del agua, pues permite reducir la fuerte presión a la que están sometidos los recursos hídricos en la actualidad", ha explicado la directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua, Amelia Pérez Zabaleta, quien ha señalado que "España se encuentra a la cabeza en reutilización, donde más de un 10% de las aguas tratadas son reutilizadas, un aspecto que debemos seguir potenciando en el futuro".

Además, la Cátedra Aquae y la OCDE también han concedido otra beca, en el área de gobernanza del agua, a Elisa Elliott, una joven de 23 años, graduada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Tanto Elisa como Ander, que recibirán dos becas valoradas en más de 4.200 euros cada una, realizarán sus prácticas desde el 1 de marzo y hasta el 1 de septiembre de 2019, en la sede de la OCDE, en París.

Ambos participarán en tareas de investigación documental, redacción de informes, análisis de datos, comunicación y organización de eventos dentro de la unidad de Clima, Agua y Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la división Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible del Centro para el Emprendimiento, PYMEs, Desarrollo Local y Turismo de la OCDE.