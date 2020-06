Casi 70.000 trabajadores en ERTE vuelven a su puesto de trabajo

Poco a poco, Euskadi "empieza a ver la luz del final del túnel". Al menos, eso es lo que cree el director general del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, Borja Belandia. "La actividad empieza a recuperarse, aunque todavía no se ha retomado el ritmo anterior" a la pandemia por coronavirus. Por eso, mayo se ha cobrado otros 3.072 desempleados.

Desde mediados de marzo y hasta el 28 de mayo, las solicitudes acumuladas para acoger a sus plantillas a ERTE alcanzaban a un total de 200.652 personas en Euskadi. Durante el mes de mayo, 169.768 personas han estado inmersas en algún expediente. Finalizado el mes, el número de personas acogidas a ERTE que continuaban en alta en esta prestación era de 100.300, según los datos de Lanbide. Entre las que ya no están en esa situación, 67.241 han vuelto a su puesto de trabajo y 2.227 engrosan la lista del paro.

En estos momentos, el número de desempleados registrado en Lanbide asciende a 141.715, con un incremento en los últimos dos meses y medio de cerca de 24.500 personas. El 68 % de los parados está ligado al sector de Servicios, el más castigado durante la emergencia sanitaria.

Mayo es tradicionalmente un mes en el que el desempleo se reduce, incluso en los años de crisis. En circunstancias normales, se podría hablar de un descenso del paro de entre 4.500 y 5.000 personas, pero esa no es la realidad hoy. "El mercado laboral sigue marcado por la paralización de algunos sectores y la reducción de la demanda y el consumo generalizados. Ciertos sectores están todavía lejos de su normalidad, y ello se refleja no solo en el paro asociado, sino también en los contratos que no se han llegado a materializar", ha recalcado Belandia.

En líneas generales, mayo refleja también una cierta recuperación en el número de contrataciones en Euskadi donde la actividad "retorna lentamente", ya que se firmaron 33.750, un 26,9 % más que el mes anterior. No obstante, son un 63,9 % inferiores a los registrados en mayo de 2019.