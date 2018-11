Carta íntegra del profesor de Gaztelueta: "La pura verdad es que jamás he abusado sexualmente de nadie"

"Hace unas horas he conocido la sentencia por la que se me condena a once años de prisión por un delito de abuso sexual continuado del que soy completamente inocente". Así comienza la carta que el profesor del colegio del Opus Dei Gaztelueta, José María Martínez Sanz, enviaba tras la resolución de la Audiencia Provincial de Bizkaia. En ella reitera su inocencia y arremete, además, contra quienes "con tanta saña y crueldad" han "destrozado" su vida.

El profesor fue denunciado por un antiguo alumno por hechos que sucedieron en los dos primeros cursos de la ESO en el colegio masculino. Aunque el fallo da por probado el abuso sexual continuado, Martínez Sanz ha repetido en una carta pública enviada este jueves que no puede "pedir perdón por algo que no ha tenido lugar". El colegio, por su parte, emitió un comunicado en el que olvidaba a la víctima e insistía en que "varias instancias" habían "desestimado" las acusaciones y que la resolución no es "definitiva" .

Tras años de denuncias que no prosperaron, la víctima decidió hacerlo por sí mismo al cumplir la mayoría de edad y el juicio se celebró el pasado mes de octubre. Parte de la estrategia de la defensa fue acusar a su madre de haberle inducido el relato y a su padre de exhibirle fotografías eróticas de su blog personal de cine.

"Comprendo que resulta difícil creerme después de una resolución judicial condenatoria" escribe, "pero la pura verdad es que jamás he abusado sexualmente de nadie". El profesor y numerario del Opus Dei arremete a través de su carta contra los medios de comunicación, las personas que declararon ante el juez "sin ninguna prueba" y contra todo aquel que haya emitido "falsedades" sobre el caso.

En el juicio declararon numerosos peritos de la Fiscalía y médicos y psiquiatras que trataron al chico años atrás, todos ellos verificando la versión de la víctima, excepto los expertos de la defensa. En la carta, Martínez Sanz critica que se le condenara "sin presentar ninguna prueba, más allá de la credibilidad que daban al testimonio del chico".