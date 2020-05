La red de voluntarios de Bizkaia ha realizado 706 entregas de compras y 1.362 de paquetes de medicinas a mayores

La red de apoyo de voluntarios #BizkaiaGara, impulsada por la Diputación foral vizcaína y que aglutina, hasta la fecha, a 3.915 vizcaínos de 90 municipios del territorio inscritos, han realizado 706 entregas de compras y 1.362 entregas de paquetes de medicinas en los domicilios de mayores en situación de dependencia de 50 municipios de todas las comarcas vizcaínas.

Desde el pasado 20 de marzo, con la puesta en marcha de los centros para llamadas a personas mayores para la compra de alimentación o de la farmacia y la posterior entrega a domicilio, 1.060 personas voluntarias están participado en las diversas actividades vinculadas con esta iniciativa.

Esta semana se ampliará a una segunda acción consistente en el reparto masivo, desde mañana, de las mascarillas de tres operadores de transportes del territorio como son Metro, Bizkaibus y Bilbobus.

#BizkaiaGara comenzó su andadura en el inicio de la crisis sanitaria del covid-19 poniendo en marcha un servicio de ayuda a domicilio para las personas mayores del territorio. Hasta el momento, se han realizado 706 entregas de compras y 1.362 entregas de paquetes de medicinas en los domicilios de personas mayores en situación de dependencia de 50 municipios de todas las comarcas de Bizkaia.

La Diputación foral ha coordinado este operativo en el que han colaborado activamente Cruz Roja Bizkaia, la agencia de voluntariado de Bizkaia, Bolunta, el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia y supermercados Eroski.

Una parte de las personas voluntarias activadas, se han encargado de contactar por teléfono con las personas mayores susceptibles de recibir apoyo y que previamente la Diputación foral tenía identificadas. Se trata de personas mayores que viven solas o con otras personas también mayores en situación de especial vulnerabilidad y que deben permanecer en su domicilio.

Las personas voluntarias han llamado a más de 18.500 hogares por teléfono para dar respuesta a sus necesidades a través de la compra de alimentación o la entrega de la medicación prescrita por Osakidetza en su domicilio. La gran mayoría han reconocido tener una red de apoyo familiar y vecinal, pero agradecen el hecho de haberse interesado por ellos y su bienestar. Las llamadas se realizan desde la central de llamadas ubicada en la sede de BiscayTIK, en Getxo.

No obstante, a todas las personas que no requieran de asistencia para acercarles la cesta de la compra o medicinas a su domicilio se les traslada que tienen a su disposición el número de teléfono de la Diputación, el 94 406 60 00, por si en cualquier momento precisaran apoyo. Es un número de teléfono al que puede recurrir cualquier otra persona del territorio que no estuviera en el colectivo identificado al que se ha llamado, y que pudiera necesitar apoyo.

Una vez recogidas las necesidades de alimentación y medicamentos de la persona contactada, se activa el proceso de respuesta. La compra y traslado a los domicilios de las cestas de la compra o de los paquetes de medicinas se está realizando con todas las garantías de higiene y seguridad.

Para realizar esta tarea, los equipos de voluntarios asignados han recibido previamente información, formación, orientación, y medios materiales necesarios para garantizar la protección de las propias personas mayores y de las personas voluntarias.

COMPRAS DE ALIMENTACIÓN

El proceso de compras de alimentación se está realizando en colaboración con Eroski, a través de su plataforma online para poder hacer la compra vía teléfono con las personas en su domicilio, y la posterior compra en el supermercado. Hay activadas seis centrales de compra en los centros de Eroski de Artea y Ballonti (Sestao) así como en los supermercados de Abadiño, Gernika, Basauri y Bolueta (Bilbao).

Las más de 700 entregas de cestas de la compra realizadas hasta el momento se han realizado en todas las comarcas del territorio, aunque un 30% de las mismas se han realizado en Bilbao. El coste medio de la compra ha sido de 94 euros.

PROCESO DE ENTREGAS DE FARMACIA

El proceso de entrega de medicamentos en los hogares de colectivos especialmente vulnerables en esta situación de emergencia sanitaria se ha llevado a cabo en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, y la coordinación de Cruz Roja Bizkaia.

El proceso se ha iniciado igualmente con una llamada de información y comunicación a los hogares de personas mayores en situación de dependencia, con una persona cuidadora también mayor de 60 años, por parte de voluntarios de #BizkaiaGara. Las llamadas telefónicas se han realizado desde dos centros ubicados en Barakaldo y Durango, para informar y comunicar la entrega en el domicilio de la medicación prescrita por Osakidetza. Se han realizado un total de 1.362 entregas domiciliarias de medicamentos para dos meses.

MASCARILLAS

La red de voluntarios #BizkaiaGara llevará a cabo su segunda acción, desde mañana lunes, consistente en el reparto de las mascarillas de los operadores de transportes Metro, Bizkaibus y Bilbobus.

El reparto de las mascarillas de Metro Bilbao se realizará en 40 estaciones en dos momentos del día, a las siete y media de la mañana y a la una y media de la tarde. Las mascarillas de Bizkaibus se repartirán en 12 puntos del territorio, en dos horarios de entrega, desde las siete y media y desde la una de la tarde. En cuanto al reparto de las mascarillas de Bilbobus, tendrá lugar en 10 puntos de la capital vizcaína, en dos horarios de entrega, desde las ocho y media de la mañana y desde la una de la tarde.

Las personas voluntarias inscritas a través del formulario web de Bizkaia Gara alcanzan un total de 3.915 personas, de las que el 85% tienen entre 18 y 69 años, y de ellas, el 60% son mujeres.