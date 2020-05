Tres nuevos fallecidos por COVID-19 en Euskadi elevan hasta 1.531 las muertes tras actualizarse los datos de las clínicas privadas

La última actualización de datos deja tres nuevos fallecidos con COVID-19 en Euskadi. La cifra total, no obstante, se eleva hasta los 1.531 (18 más que ayer). Una nota al pie de página en el boletín del Departamento de Salud indica que el ajuste se debe a que "se incluyen fallecimientos de personas con test positivos en los últimos dos meses".

No es el único ajuste llevado a cabo en las últimas 24 horas. Como parte de la revisión y de la corrección de "pequeñas discrepancias" que se realiza de manera continua "en aras de la transparencia", también han bailado de un informe al siguiente varios datos relativos a la edad de los fallecidos. Asimismo, y después de que Euskadi llegara a tener -a tenor de los datos hechos oficiales- menos casos "no recuperados" que personas ingresadas, el boletín de este viernes incorpora "cambios en la forma de calcular la distribución entre recuperados, no recuperados y fallecidos". Así, del total de "recuperados o altas hospitalarias" han desaparecido 1.564, pese a que 147 nuevas altas deberían haber engrosado esa cifra en las últimas horas.

Estos datos, sumados al número de fallecidos en clínicas privadas -un dato que han actualizado este viernes- hacen del total de fallecidos 1.531 desde que comenzó la pandemia. Esto se debe a la actualización del número de personas muertas en clínicas privadas. Además, se han confirmado 7 nuevos casos positivos mediante pruebas PCR y 50 por test rápido.

Con los nuevos datos, el total de positivos detectados mediante PCR es de 13.508 (3.003 en Álava, 7.602 en Bizkaia y 2.314 en Gipuzkoa, además de 589 casos de personas no residentes en la comunidad autónoma). A ellos, se suman los 6.219 casos detectados mediante test serológicos, de manera que el total de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia es de 19.727.

Por el momento, el 82,8% de los pacientes de coronavirus en Euskadi se han curado o han sido dados de alta, colectivo que se cifra en 16.331 personas, tras sumar el dato de 147. En cuanto a los ingresos en planta de pacientes que han dado positivo en COVID-19, se han registrado 2 en las últimas horas. En las UCI mantienen a 25 personas, tres menos que en la jornada anterior.

En cuanto al índice R0 -el número reproductivo básico que indica cuántas personas son susceptibles de ser contagiadas en promedio por un solo infectado- se sitúa en 0,5 para el conjunto de Euskadi.