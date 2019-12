‘Coleccionistas de Guerra’, una muestra de objetos y documentos de la contienda civil española poco conocidos

El Centro de Exposiciones Fundación Vital expone ‘Coleccionistas de Guerra’, una muestra realizada por la Fundación Sancho el Sabio con objetos y documentos sobre la guerra civil española recopilados por la Asociación de Amigos de Laguardia. Permanecerá abierta hasta el próximo 8 de enero.



La exhibición de esta muestra es la conclusión de un proceso iniciado en 2017 cuando la Fundación Sancho el Sabio organizó una exposición con la colaboración de la Sociedad de Amigos de Laguardia. Coincidiendo con esta actividad, en la Casa Garcetas de Laguardia se exponían también los fondos de la Guerra Civil recopilados y conservados por dicha sociedad. El interés de la colección, con documentación y objetos de organizaciones políticas y militares, de vida cotidiana, de prensa y propaganda llevó a realizar un convenio entre las dos instituciones para realizar un inventario y estudio de los materiales, que ha sido realizado por expertos en historia de la Guerra Civil, y en el que han intervenido técnicos en conservación de bienes culturales de la Universidad del País Vasco.



Durante este proceso se ha inventariado e identificado todo el fondo, documento a documento y objeto a objeto. Se ha ordenado y establecido un procedimiento de conservación, y se han seleccionado una serie de documentos y objetos que se han considerado representativos para esta muestra. A juicio del director de la Fundación Sancho el Sabio, Jesús Zubiaga, se trata de “un conjunto irrepetible de objetos de memoria, a modo de enlaces a un tiempo que aun hoy cuesta comprender”.



De esta forma, ochenta años después del fin de la Guerra Civil una colección privada de una asociación local de Laguardia logra aportar información sobre aspectos poco conocidos de una guerra tan profusamente investigada. La generación que la vivió ya ha desaparecido, pero su influencia sigue presente en las generaciones actuales.

Sociedad de Amigos de Laguardia



La Sociedad de Amigos de Laguardia surgió de la amistad de dos personas con gran sensibilidad por la cultura y su pueblo, Carlos Sáenz de Tejada, pintor e ilustrador, y Álvaro de Gortázar, descendiente del fabulista Samaniego. Ambos habían nacido en dos familias en las que se desarrolló durante generaciones un espíritu de inquietud cultural, y desde su juventud se dedicaban a pasear por el entorno observando cualquier piedra, símbolo u objeto que les resultase diferente o curioso.



Llevados por ese espíritu inquieto decidieron en 1934 fundar la Sociedad de Amigos de Laguardia con el objetivo de “impulsar el progreso moral, cultural y material de esta villa, fomentando la beneficencia, la higiene y el embellecimiento de la misma, y conservando sus tradiciones, siendo en todo momento un auxiliar eficaz de los administradores de la villa”.



Gracias a su entusiasmo, consiguieron convencer a familiares y vecinos de Laguardia para que se hicieran socios y así disponer, no solo de dinero para poder comprar todo tipo de piezas, sino para que donasen objetos, ya que su primera labor fue la fundación del Museo de Laguardia en 1935. Allí se fueron depositando toda clase de recuerdos, documentos y objetos que tuviesen que ver con la historia de la villa y su entorno. Asimismo, durante aquellos primeros años colaboraron en la catalogación de los archivos municipal y parroquial, la creación de una biblioteca, etc.



En julio de 1936 estalló la Guerra Civil y, aunque la sociedad no tiene ninguna vinculación política, se dedicaron a recoger escritos y objetos de la contienda provenientes de ambos bandos, pensando que podían ser testimonio de lo que estaba sucediendo. A partir de 1995 un grupo de socios formaron la base de un primer inventario, cuya actualización ha concluido ahora.



‘Coleccionistas de Guerra’ se podrá visitar en el Centro de Exposiciones Fundación Vital (Postas 13-15, Vitoria-Gasteiz) del 16 de diciembre al 9 de enero, de lunes a sábado de 18:00 a 20:30 horas, y los domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 18 a 20:30. La entrada es libre.