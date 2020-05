Fundación Vital amplía hasta el 1 de junio la campaña de bonos BIZIdendak

La alta demanda por parte de comercios y hostelería ha llevado a Fundación Vital a ampliar el plazo para adquirir con los bonos ‘BIZIdendak’, la iniciativa de apoyo los establecimientos locales de todo el Territorio alavés en estos difíciles tiempos de crisis provocada por la pandemia COVID-19. Las personas interesadas podrán comprar estos bonos hasta el 1 de junio y canjearlos por compras o consumiciones en los establecimientos elegidos hasta el 31 de diciembre. Hasta el momento, Fundación Vital ha generado una inyección de liquidez que ha superado ya los 200.000 euros, y la entidad se plantea ampliar el presupuesto de la campaña si fuera necesario.



Incluidos en la campaña ‘Lo PEQUEÑO es muy grande’, se han puesto en circulación 10.000 bonos de 30€, a los que la Fundación Vital sumará 10€, y 5.000 de 15€ a los que se sumarán 5€. Hasta la fecha, ya se han vendido más de la mitad de los bonos.



El objetivo de BIZIdendak es apoyar al comercio minorista y la hostelería local, que generan empleo y riqueza en Araba, y que atraviesan un momento de gran vulnerabilidad. El sector está formado en nuestro Territorio por 3.122 establecimientos y da empleo a más de 10.500 personas. La iniciativa cuenta con el apoyo de Aenkomer, Gasteiz ON, Araba Dendak y SEA Hostelería.



Cada persona puede adquirir como máximo un bono de cada tipo y gastarlos juntos o por separado y con ellos se puede comprar en cualquier tipo de establecimiento local como zapaterías, tiendas de ropa, peluquerías, bares, restaurantes, librerías, perfumerías, etc. que se haya adherido a la iniciativa. El elegido recibe en pocos días el ingreso de la compra adelantada realizada en su establecimiento.



Los establecimientos interesados pueden adherirse a la campaña en https://bizidendak.fundacionvital.eus/es. Las únicas condiciones para participar son estar o haber estado cerrado por el estado de alarma sanitaria, no tener más de 24 personas empleadas y un volumen de negocios anual inferior a 5 millones de euros.