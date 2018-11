Los hermanos Pou narrarán sus aventuras en el Ártico en las Jornadas Audiovisuales de Montaña

El Aula Fundación Vital volverá a acoger un año más las Jornadas Audiovisuales de Montaña. Organizadas por el Club de Montaña Gazteiz y la Fundación Vital, volverán a reunir a deportistas y alpinistas para compartir sus experiencias con el público asistente. Tendrán lugar los días 12, 14 y 16 de noviembre y las sesiones comenzarán a las 20 horas. La entrada es libre, pero hay que recoger previamente las invitaciones en la sede del club.



La jornada inaugural tendrá lugar el lunes 12 de noviembre, y estará protagonizada por la guía de alta montaña Sonia Casas Torcida. Presentará ‘Alpinismo en Femenino’, una proyección intimista y emocionante en la que narra “cuando la montaña más difícil de subir y la ruta más dura son tu propia vida”. Sonia Casas es una mujer que rompe estereotipos en una profesión masculina para abrir puertas a generaciones venideras. “Una vida llena de superación y barreras, donde la pasión y motivación consiguen derribarlas”, asegura. Su audiovisual trae un mensaje que no dejará indiferente tanto a los amantes de la escalada como a los que no lo son: “no podrás elegir las cartas que te tocan, pero si la actitud con que las juegas”.



El miércoles 14 será el turno de los hermanos Pou y ‘Aventuras verticales en el Ártico’. Iker y Eneko presentaran en esta charla dos de las aventuras más importantes de su carrera, las dos expediciones que en 2012 y 2015 les llevaron a Isla Baffin y a Siberia, ambas en el Círculo Polar Ártico. La primera fue una expedición de dos meses de aislamiento en un valle sin explorar, donde tuvieron que sobrevivir a mil infortunios para después acabar abriendo cuatro vías, todas ellas en libre, entre las que destaca The Door (8b/680 m), una de las rutas más difíciles escaladas en el Ártico. En la segunda expedición fueron los mosquitos los que les hicieron la vida imposible, si bien no le impidieron volver con ocho nuevas rutas abiertas en estilo alpino.



Las Jornadas Audiovisuales de Montaña se clausurarán el viernes 16 con ‘Una vida extrema, sin límites’, del alpinista conquense Pedro Cifuentes. A sus 48 años Cifuentes ha realizado grandes hazañas, entre las que destaca la primera travesía integral de las tres Torres del Paine, tras dos años de duro entreno y sacrificio. El documental narra las aventuras y desventuras, alegrías, tristezas, problemas y dificultades que tuvo en diversas travesías a las Torres del Paine, la escalada a la Trango Tower en Pakistán, la travesía al campo de hielo patagónico Volcán Lautaro, así como el nuevo proyecto para realizar la travesía integral al Fitz Roy en la Patagonia argentina.



Las sesiones tendrán lugar en el Aula Fundación Vital (La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba) a las 20 horas. Tras cada proyección se iniciará un coloquio entre los ponentes y el público asistente. La entrada a las jornadas será gratuita, pero es imprescindible recoger las invitaciones en el Club de Montaña Gazteiz (Pintorería, 74 bajo) de 19 a 21:30 horas.