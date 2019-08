‘VI-siones’, un diálogo entre cuatro artistas vitorianos de generaciones y estilos diferentes

El Centro de Exposiciones Fundación Vital acoge desde hoy la particular manera de ver el arte de cuatro artistas alaveses de distintas generaciones y disciplinas. La muestra ‘VI-siones, cuatro miradas’ pone a disposición del público medio centenar de obras, algunas de ellas de gran formato, que podrán verse hasta el próximo 6 de octubre.

Los protagonistas de la exposición son Juan Mieg, Miguel González de San Román y Koko Rico, con trayectorias consolidadas, solventes y rigurosas y una joven Amaia Ugarte, artista emergente y representante del arte digital. Sus obras están acompañadas de un video en el que se les puede ver trabajando y relatos del también reconocido escritor Antonio Altarriba. La muestra está comisariada y cuenta con el diseño expositivo de Fernando Martínez de Viñaspre.

Axier Urresti, director general de la Fundación Vital, ha destacado en la presentación que “el arte tiene la virtud de abrirnos caminos en los que, a través de la estética, una particular mirada al mundo y la sensibilidad, el destino final no puede ser otro que despertar nuestras emociones. En esta exposición, se han reunido cuatro maneras de recorrer ese camino y el resultado no puede ser más espectacular”.

“Cuatro artistas alaveses, de disciplinas diferentes, con trayectorias vitales diferentes, tres de ellos consagrados y una joven promesa, nos abren con sus obras una nueva perspectiva sobre cómo acercarnos al arte y sus diferentes modos de expresión”, ha detallado Axier Urresti.

Juan Mieg, “el arquitecto que puso música a la geometría”, representa a la generación de los 70 y el arte abstracto. Aporta a la exposición diez obras de gran formato, una más que San Román, el pintor del expresionismo abstracto y miembro de la generación de los 80 al que Altarriba describe como “el filósofo que puso color a las ideas”.

Los 90 están presentes en la exposición de la mano de las 21 obras de Koko Rico. Nuevas expresiones que van hacia la escultura figurativa, surrealista y muy personal “del hombre que fue árbol”. Piezas de bronce, hierro, madera… que rompen con la escultura vasca anterior.

Amaia Ugarte, por su parte, lleva a la exposición la generación de la expresión digital. 14 obras fotográficas en las que la edición es tan importante como la composición.

‘VI-siones, cuatro miradas’ se podrá visitar en la sala principal del Centro de Exposiciones Fundación Vital del 18 de julio al 6 de octubre, de lunes a sábado de 18:00 a 20:30 horas, y los domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 18 a 20:30. La entrada es libre.