La 2ª edición de ‘Vital Eguna’ llenará Vitoria de cultura, deporte y música y se extenderá a Llodio

Fundación Vital celebrará el fin de semana del 4, 5 y 6 de octubre la segunda edición de ‘Vital Eguna’, una jornada que nació con “la voluntad de compartir y estrechar lazos con todas y todos los alaveses y colectivos con los que colaboramos y en todas nuestras áreas de actuación”, ha afirmado el presidente de la entidad, Jon Urresti en la presentación esta mañana. Tras el éxito de la primera edición se repite una iniciativa que llenará de conciertos, música, cine, actividades de calle, deportivas o zonas infantiles la ciudad, y que también se extenderá a Llodio. Entre las novedades destaca ‘Talento Vital’, un encuentro entre dos personalidades del mundo del deporte, o ‘Street Escape’, una divertida yincana en la que habrá que salvar a la ciudad de una amenaza extraterrestre. Además, esta cita cuenta por primera vez con la certificación ERRONKA GARBIA, lo que implica que es un evento ambientalmente sostenible.

Al igual que el pasado año, ‘Vital Eguna’ arrancará la noche del viernes 4 de octubre a las 20:00 horas con la ‘Marcha Nocturna Solidaria’ de senderismo. Serán 8,7 kilómetros por el Bosque de Armentia. Con salida y llegada en las instalaciones de la Fundación Estadio en el Paseo de Cervantes y una duración prevista de dos horas y media, se recorrerá un circuito sencillo, sin apenas desnivel accesible para cualquier persona. En esta ocasión se ha duplicado el número de participantes, y se podrá alcanzar la cifra de un millar. Cada participante recibirá con su inscripción -gratuita- una mochila que incluirá una luz frontal y un peto identificativo. Para que pueda ser sostenible, la mochila también incluirá se entregará bidones de agua reutilizables que se podrán rellenar en diversos puntos del recorrido, en los que también habrá puntos de reciclaje para depositar los desechos del avituallamiento. Además, cada inscripción supondrá que Fundación Vital hará una donación en favor de la asociación Montes Solidarios y el Club Gaztedi. El atleta Martín Fiz colabora en la marcha.

El sábado 5 la jornada comenzará con Euskal Gunea. Desde las ocho de la mañana el entorno de la plaza de los Fueros se convertirá en un polo de la cultura y de la identidad propia de nuestra tierra gracias a diversas actividades. Habrá un mercado de productos ecológicos vascos -Bionekaraba- exhibición de herri kirolak y de pelota mano. Además, gracias a la investigación de la Fundación Sancho el Sabio, Boilur se encargará de ofrecer gratuitamente una degustación de recetas antiguas realizadas con producto de nuestra tierra. Asimismo, la jornada contará con la presencia del conocido deportista de herri kirolak Kerman Pérez de Heredia. Ya por la tarde, la jornada en la plaza de los Fueros se cerrará con una cita ineludible para los y las amantes del deporte rural, y es que acogerá la final del campeonato de Euskadi de Aizkolaris 2019.

Uno de los platos fuertes de la jornada será ‘Talento Vital’, otra de las novedades de Vital Eguna, un encuentro entre dos destacadas personalidades alavesas que tendrá lugar a las 10 de la mañana en Vital Fundazioa Kulturunea (1º planta Dendaraba). Este primer ‘Talento Vital’ se centrará en el mundo del deporte y contará con dos invitados que lo han vivido desde una perspectiva diferente. El primero será Joseba Beloki, uno de los ciclistas más importantes del panorama internacional de los últimos años, podio del Tour de Francia en tres ocasiones quien, tras su retirada en 2007 ha seguido ligado al mundo de la bicicleta gracias a sus colaboraciones radiofónicas comentando diferentes carreras o con su Escuela de Ciclismo K6 JOSEBA BELOKI. Estará acompañado por Rafa Muntión, quien durante tres décadas ha sido la voz que ha narrado los partidos del Baskonia. La charla estará moderada por Virginia Apilánez, del equipo de comunicación del Deportivo Alavés. La entrada será totalmente gratuita, pero es necesario hacer reserva previa.

Otra de las novedades será ‘¡Amenaza alienígena!’, un divertido street escape en el que habrá que salvar a la ciudad de una invasión extraterrestre. Vitoria-Gasteiz ha recibido la visita de unos alienígenas que parecen no venir en son de paz, así que hay que demostrarles que nuestro entorno verde es vital para nosotros. En grupos de hasta cinco personas se podrá participar en esta divertida yincana llena de enigmas que arrancará en la Casa del Cordón y llegará a distintos rincones del Casco Medieval y el centro de la ciudad. La inscripción es gratuita, y entre todos los participantes se sorteará un viaje en globo.

Como no podía ser de otra forma, Vital Eguna tendrá como protagonista al deporte femenino. Desde las 10 de la mañana la plaza de la Virgen Blanca será escenario de esta iniciativa que pretende dar visibilizar al deporte practicado por chicas. Se podrá disfrutar de quince prácticas diferentes representadas por clubes y federaciones de nuestro territorio. Como novedad, ‘Si quiero, deporte femenino’ se trasladará el domingo a Llodio. La plaza del ayuntamiento y la plaza Aldai acogerán exhibiciones de casi una veintena de modalidades entre las que destacan el rugby, la gimnasia rítmica, el tenis de mesa, la esgrima, el atletismo o el baloncesto, entre otras. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de la entrenadora del Araski, Made Urieta

Siguiendo con el deporte, Vital Eguna acogerá el sábado 5 la XVIII Carrera de Empresas (17:00), una cita ya consolidada que pretende fomentar una actitud saludable entre quienes participan, uniendo el espíritu deportivo con el laboral. Con un circuito de 5 kilómetros de longitud, pueden participar equipos de dos, tres o cuatro personas representando a sus empresas. Como novedad en esta edición, la salida y la meta serán en la plaza de la Virgen Blanca.

La plaza del Matxete será durante toda la tarde del sábado (17:00-20:00) un punto de encuentro para la juventud vitoriana gracias al ‘Gazte Fest’ y su amplia oferta de ocio. Habrá un concurso/exhibición de baile estilo K-Pop (estilo de baile asiático actual); una exhibición participativa de Jugger (cazador), un deporte que procede de Alemania en el que dos equipos tratan de encestar un balón en la canasta defendida por el otro. Similar al balonmano, la particularidad reside en que los jugadores están provistos de armas de soft combat, no lesivas, con las que pelear; y habrá también torneos de juegos de mesa y ludoteca libre.

Tras el ‘Gazte Fest’ la plaza del Matxete será escenario, a partir de las 20:30 horas, de dos conciertos a cargo de la banda Deiedra Rebel Folk y el grupo The O’Reillys and the Paddyhats. Estos últimos presentarán su nuevo disco en Vital Eguna, siendo el único concierto que ofrecerán en todo el Estado.

Con la colaboración de la Fundación Idiomas, se ha programado un Maratón de cine en V.O. Del 5 al 6 de octubre, Vital Fundazioa Kulturunea ofrecerá más de 24 horas de cine en versión original, trece películas de un abanico de géneros para satisfacer a todos los públicos. El programa, que cuenta con la colaboración de la actriz Susana Soleto, incluye musicales contemporáneos como ‘La La Land’ o ‘Bohemian Rhapsody’ y clásicos como ‘Grease’; películas míticas de acción como ‘La jungla de cristal’ o del género del terror como ‘La matanza de Texas’ o ‘Viernes 13’ y filmes de animación como ‘Wall-E’, entre otras. Todas las sesiones serán gratuitas.

Además, habrá puertas abiertas en la Casa del Cordón, sede de Fundación Vital, y se estrena Txiki Gunea, un espacio dedicado a los más pequeños de la casa en la recién remodelada plaza de Santa Bárbara, donde les esperarán juegos, pintacaras, peluquería ‘loca’ y el espectáculo musical ‘Rezikletas’, un concierto sonoro completamente acústico y realizado a partir de materiales reciclados y reutilizados.

Fundación Vital está comprometida con el desarrollo sostenible. Por eso, trabaja para que esta segunda edición de Vital Eguna se certifique como ‘ERRONKA GARBIA - Evento Ambientalmente Sostenible’, minimizando el impacto negativo que un acto de este tipo puede tener sobre el medio ambiente. Por esta razón, todas las actividades se han diseñado tratando de disminuir la huella ambiental. Se van a eliminar los envases o elementos plásticos de un solo uso, se van a instalar diversos puntos de reciclaje. Se fomentará el producto local, natural o artesano, y la gran mayoría de las infraestructuras y elementos que se usarán serán reutilizables. Además, se recomienda el uso de transportes sostenibles para ir a cada evento. “Los pequeños gestos cuentan; por eso, queremos que Vital Eguna sea ERRONKA GARBIA - Evento Ambientalmente Sostenible. Diseñar un evento de estas características significa, disminuir el impacto negativo en nuestro entorno, y que el evento sea gratificante para organizadores y asistentes”, ha subrayado Jon Urresti, presidente de Fundación Vital.

La información completa con horarios, detalles de las actividades y cómo participar en ellas está disponible en la web oficial de la jornada.