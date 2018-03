2.000 años con la misma historia

Fue en el siglo III a.C. cuando entraron por el mediterráneo colonizando toda la costa. Sus intereses eran económicos, como los de los anteriores invasores, los fenicios y los griegos. Pero los romanos a diferencia de ellos venían con un claro objetivo: derrotar a los cartagineses, la población invasora que en esos momentos vivía allí. La península ibérica era un punto muy importante en el mediterráneo gracias a sus materias primas y teniendo en cuenta que la sociedad romana era terriblemente capitalista y esclavista no es de extrañar que se interesaran por tal tesoro. Además, ante ellos no había opción posible, o se aceptaban sus normas o mataban a todo aquel al que se le ocurriese levantarse contra ellos.

A pesar de su violencia no se puede negar que las aportaciones que dejaron cambiaron a mejor la vida de los habitantes, por no mencionar que en parte fueron los responsables de que la península se hiciera rica. En concreto hubo cuatro extraordinarios cambios. Una de sus grandes aportaciones fue la conducción del agua potable a las aldeas, lo cual cambió totalmente la forma de ocupar el territorio.”Roma encuentra grandes fortificaciones llamadas castros en las que los pueblos viven con su ganado. Cuando Roma asimila los pueblos indígenas crea un estilo de vida en el que no hace falta vivir dentro de esas fortificaciones. Se crean zonas de poblamiento, que son el comienzo de las aldeas” explica Mikel Unzueta, arqueólogo que trabaja en la Diputación foral de Bizkaia en el ámbito de la cultura unitaria y uno de los que descubrieron y todavía excava Forua, la primera población romana que se encontró en Bizkaia.

Aún se mantiene el esquema que utilizaban los romanos para construir las ciudades. Este se llama “trazado hipodámico”, que recibe el nombre del que se cree que fue su creador: Hipodamo de Mileto. Sigue un sistema muy práctico ya que todo es paralelo o perpendicular, por lo que orientarse es muy fácil. El trazado es tan funcional que hoy en día ciudades como Barcelona o Nueva York son totalmente hipodámicas. “Los romanos llegaban a una ciudad y lo primero que hacían era un cruz. Marcaban el cardum y el decumanus y a partir de ahí empezaban a hacer manzanas de casas” aclara María Teresa Mínguez, más conocida como Maite en el instituto Gabriel Aresti, donde imparte clases de latín desde hace años, doctora en Filosofía y Letras, rama Prehistoria y Máster en Arqueología.