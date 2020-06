'Likes' contra los delitos en Bilbao

Son las ocho y media de la noche. Aparentemente un día tranquilo en el barrio de Santutxu. Pero en el número 39 de la calle Parroco Unceta se escucha un fuerte golpe. Como si algo se hubiese caído en casa. Se escucha un segundo golpe que viene del baño. Orella Redondo Pelayo, quien en ese momento se encuentra acompañada de su novio, no es consciente de lo que está pasando. Enciende la luz y se encuentra con un hombre de unos 30 años, más o menos 1,80 de altura y pelo corto. Ha levantado la mitad de la persiana y está forzando la ventana con la intención de acceder a la vivienda. Al ver la luz encendida, salta y rápidamente sale corriendo en dirección al Colegio Mina del Morro. El día 5 de febrero de 2020, la policía municipal acude a la residencia de la víctima para ver los desperfectos y recoger una denuncia por intento de robo domiciliario. Este relato es tan solo uno de los miles de casos de personas afectadas por la criminalidad que se pueden ver en redes sociales como Facebook.

Érase la vez en que estas plataformas estaban destinadas en su mayoría al entretenimiento e interacción entre usuarios. Pero, a lo largo de los años, estos medios han comenzado a ser utilizados como herramienta de denuncia social. Para comprender el inicio de la movilización ciudadana nos remontamos a los inicios de internet en los años 2000. Aproximadamente hace 21 años surgía el término periodismo ciudadano. Esta nueva forma de designar a una persona que utiliza redes sociales y blogs para emitir información en primera persona fue extendiéndose por el mundo. Actualmente, estos periodistas ciudadanos, con apenas un smartphone y conexión a internet, se han convertido en un canal de difusión; desde conflictos internacionales a los hechos más actuales en el municipio Bilbao.

En medio de esa revolución digital que está amparada en el ejercicio del derecho a la información, se estima que los ocho distritos que componen la villa bilbaína tienen grupos, páginas y asociaciones sobre hechos noticiosos a nivel local. Todas ellas poseen algo en común: la denuncia de sucesos.

La idea de que todos puedan contar lo que está pasando, sin necesidad de tener licenciatura, hizo que José Ángel Medina se convirtiera en director del periódico 'Santutxu y Más', siendo también administrador del grupo de Facebook Sucesos Santutxu. "Yo soy un periodista frustrado. En realidad soy técnico en radio y televisión. Pero desde muy joven me ha gustado todo relacionado con la profesión. Siempre se me ha dado bastante bien escribir, más que hablar. Por eso tengo el periódico. El periodista de verdad es mi compañero, el redactor jefe, Sergio Iglesias". A raíz del periódico, el grupo de sucesos se ha creado con el fin de que los vecinos y vecinas compartan información para darla a conocer en el barrio. Sin embargo, muchas de esas noticias no son al cien por cien veraces. Ya que, por el gran flujo de información de última hora, es difícil contrastarlas. "No soy periodista, pero los que nos dedicamos a la información tenemos el deber discernir lo que es real y de lo que no, y ser objetivos". Con 3.772 miembros, la plataforma básicamente hace uso de noticias de vecinos y de los medios de comunicación, donde el eje principal son las noticias de robos y hurtos. "Que el aumento de posts y grupos sea algo sintomático de la realidad sobre la delincuencia hay que cogerlo con pinzas. Es sintomático, pero no de la realidad absoluta. Si hay post de ese tipo de sucesos es porque algo hay. Pero no todo lo que se sube es cierto. Lo tengo comprobado".

Las fake news han sido un gran lastre en las redes sociales, principalmente para Facebook que ha tenido que crear diversas herramientas para contener la mayor cantidad posible de publicaciones fraudulentas. No es casualidad que el tercer distrito, más conocido como Otxarkoaga - Txurdinaga, tenga una página en Facebook de sucesos con más de 1.371 me gustas. Creado el 1 de diciembre de 2017, el administrador Garikoitz del Campo afirma la importancia de las redes sociales como herramienta de información entre los vecinos. "Existen muchos grupos sobre el barrio y cada vez que pasaba algo cada uno daba una versión o una hipótesis diferente. Pensé en crear una página donde publicar los sucesos del distrito con información oficial y propia, especialmente para evitar bulos". Por otra parte, el acceso a conexión entre usuarios cercanos hace que tengan información del municipio en apenas pocos segundos. "Las redes sociales también tienen su parte positiva. Ayudan a conectar los vecinos del barrio y para que así muestran su opinión, sus preocupaciones, etc".

Las ocupaciones ilegales, venta de drogas en plena calle y los robos han propiciado la creación de la Asociación San Francisco Autozideak, que también administra una página con 2.858 me gustas. Esta tiene por objetivo dar a conocer la realidad de uno de los barrios más conflictivos en el municipio. "Como asociación nos pareció una forma directa, rápida y sencilla de denunciar las situaciones que vivimos los vecinos y vecinas a diario. Es una manera de visibilizar los problemas cotidianos y de darlos a conocer". Esta nueva forma de democratización informativa ha hecho que los medios de comunicación pierdan una posición dominante. "En un mundo hiperconectado, las redes sociales permiten una mayor participación ciudadana de manera rápida sin necesidad de estar presentes físicamente".

Justiciera y cámara de seguridad andante. Así es conocida Katherine Castro, creadora y administradora del grupo Miribilla contra la delincuencia. A raíz de las críticas y quejas de los vecinos por los sucesivos robos en el barrio de Ibaiondo, Katherine ha decidido actuar como representante de los que tenían voz por miedo a represalias. Todo comenzó en la aplicación de mensajería WhatsApp. El objetivo era informar y enviar fotos de posibles sospechosos de robos. "Tengo que decir que las fotos son estrictamente para la identificación del individuo. En el grupo la norma principal es que la foto no puede ser subida a las redes sociales, el responsable no sería el que la tomó sino el que la publicó". Castro insiste en la participación respetuosa de los ciudadanos, ya que internet es un medio peligroso y muchas personas prefieren hacer las denuncias de forma anónima. Cuando se le pregunta sobre la participación ciudadana en las redes sociales, afirma: "Tenemos que unirnos y luchar para poder vivir tranquilos, las redes sociales solo son una herramienta para que seamos escuchados. Llevo tiempo en esto, el grupo es un paso más".

Un exertzaina cuya identidad no quiere ser revelar lleva 35 años en la profesión. Debutó en el año de 1985 en el accidente del monte Oiz. En aquel fatídico 19 de febrero, el por aquel entonces jóven policía daba inicio a su vida laboral dedicada a la seguridad de los ciudadanos. A lo largo de su carrera, ha presenciado todo tipo de sucesos y el uso de la patrulla vecinal como herramienta de seguridad junto con el cuerpo de seguridad. Según datos ofrecidos por Ertzaintza, el año pasado Bilbao ha registrado 21.664 delitos, lo que supone un incremento de un 10 % en la tasa de criminalidad. Como consecuencia, muchas personas han decidido tomar la iniciativa de patrullar el barrio y exponerlo en las redes. "La información que recibimos se analiza y se estudia por si se puede aportar algo relevante a la investigación", afirma el expolicía. "Los primeros interesados en que no haya delincuencia son los policías. Nuestro trabajo es ayudar a la gente. Y como dice el refrán, a la policía no se la quiere, se la necesita".

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado un nuevo cambio en los contenidos de Facebook. "La red social promoverá las noticias de medios locales para fomentar así el sentimiento de comunidad. Estamos haciendo cambios para mostrar más noticias de calidad, contrastadas. La semana pasada ya hicimos una actualización para mostrar más fuentes. Lo siguiente es promocionar noticias basadas en fuentes locales. Cuando la gente sabe lo que sucede a su alrededor, se involucra más", subraya.

Los grupos de Facebook han logrado que los sucesos locales se conviertan en temas importantes a nivel regional. Por lo tanto, el ciudadano se ha transformado en una herramienta potente de comunicación, convirtiéndose en algunos casos líder en opinión. La profesión periodística ha sufrido un cambio estructural en todo este contexto digital. ¿Pero quiere eso decir que cualquier ciudadano ya es automáticamente un periodista?