La libertad se encuentra en el balcón

Podría ser un día cualquiera de abril. Podría ser, pero no lo es. Son las 19:55, los vecinos del bloque 6 de José Miguel de Barandiaran se preparan para aplaudir desde sus casas. Son afortunados, tienen balcón. El inicio de la reunión lo dan las campanas de la iglesia de enfrente, la de San Jorge. ¡Plash, plash, plash! Siempre hay alguien que se adelanta, todavía son y 58.

Podría ser un lunes diferente, es 20 de abril, vuelta a la rutina después de Semana Santa. Podría ser, pero no lo es. Los últimos rayos de sol entran en la cocina de Verónica Peña, desde su cuarto piso tiene vistas al parque central, a las vías del tren y a la esencia de Santurtzi, el puerto pesquero y su paseo.

Podría ser un día muy ajetreado; Jose, bombero, está de guardia y Verónica debería estar trabajando mientras Adriana y Lander deberían estar en el 3ºB. Podría ser, pero no lo es. Son las 20:00, los tres salen al balcón y los pequeños saludan desde arriba a sus abuelos, viven en el mismo edificio, pero no se ven, tampoco se tocan.

Podrían ser tantas cosas que no son por un único motivo: la COVID-19. El pasado 14 de marzo el Gobierno central declaró el estado de alarma en todo el territorio español durante 15 días. Sin embargo, esta medida se ha prorrogado sucesivamente. La principal norma que se tomó fue el confinamiento de la población con ciertas excepciones como poder abastecerse de productos de primera necesidad y trabajar. Pero la vida desde casa no para.

"Jose está trabajando en el parque de bomberos de Derio. Tiene suerte porque al ser una estación pequeña no tiene que ir a desinfectar residencias porque no hay demasiado personal", dice Verónica. Aunque no está completamente tranquila, hay dos sanitarios infectados y un bombero espera los resultados de la prueba del coronavirus. Ella ha conseguido organizarse el trabajo de la gestoría en la que forma parte. Sus dos compañeras van por la mañana y ella por la tarde, excepto hoy. Cuando Jose tiene turno de 24 horas no trabaja porque Lander y Adriana no pueden quedarse solos. "¡Qué fácil sería dejarles con mis padres, pero no puedo!", se lamenta Verónica.

Ambos progenitores extreman las precauciones para salir de casa. En el felpudo se encuentran las zapatillas de él y las sandalias de ella, no entran en casa con el calzado de la calle. También utilizan agua y lejía para lavar los alimentos, encargan la compra por teléfono en los comercios locales para no esperar la cola y solo pagan con una tarjeta de crédito que posteriormente desinfectan. Pero nadie está exento de contraer la enfermedad. Verónica solo se ve con sus padres desde el balcón, sabe que no puede acercarse a ellos: "A veces pienso que ¡cómo no voy a tocar a mi madre!, Pero después me doy cuenta de que Jose o yo lo hemos podido contraer y quizá seamos asintomáticos o estemos incubándolo".

La santurtziarra utiliza las videollamadas para ponerse en contacto con el resto de su familia: "creo que nunca he usado tanto el WhatsApp como ahora", afirma con una carcajada. Dice echar mucho de menos el contacto físico porque, aunque tenga relación con sus familiares y amistades, "no es lo mismo". Además, esta red social es una de las vías que también utiliza para ponerse en contacto con los profesores de sus hijos: "La de inglés nos manda la tarea por WhatsApp, aunque cada profesor utiliza una plataforma diferente. No tienen mucho trabajo, pero lo que más nos ha costado es adaptarnos a las diferentes plataformas", admite.

Dos horas y media de deberes

Les habían anunciado que iban a tener una jornada de trabajo parecida a la real en clase, pero no ha sido así, han tenido "como mucho" dos horas y media de deberes. Sin embargo, Adriana está en tercero de infantil, el año que viene comenzará una nueva etapa y tendría que haber terminado el curso sabiendo leer: "Me da pena porque su profesora les enseña a leer con mucha facilidad, pero se ha quedado a medias y el año que viene seguramente será otro profesor el que le dé el último empujoncito, le va a costar mucho más”, apunta su madre.

"Los primeros días soñaba con dar muchos besos y abrazos a la gente que quiero salgamos de casa, pero ahora creo que no vamos a poder hacerlo", se entristece Verónica. Están sentados en los taburetes blancos de su cocina cuando afirman estar llevándolo mejor de lo que pensaban, aunque a los pequeños ya se les está haciendo más pesado. A partir del 26 de abril los menores de 14 años podrán salir a la calle una hora entre las nueve de la mañana y las 9 de la tarde. Adriana, de 5, y Lander, de 9, saldrán, pero con cuidado: "Saldrán cuando menos niños haya, o por la mañana o pasadas las ocho de la tarde, me da miedo ponerles en peligro".

Sin embargo, no todos los vecinos están sobrellevándolo de la misma manera. Marisa Larrazabal, desde el balcón de su 1°A dice estar pasando por muchas etapas diferentes. Tiene 60 años, es enfermera y trabaja en el ambulatorio de la localidad pesquera, pero actualmente se encuentra de baja por una fractura doble en su muñeca derecha. "Tengo una fibrosis que me impide mover la mano, llevaba unas 40 sesiones de rehabilitación y estaba mejorando, ahora sigo haciendo los ejercicios que hacía en el centro, pero he empeorado mucho", dice la vecina con la mirada perdida.

La situación ha mejorado

Su estado de ánimo se ha visto muy desmejorado últimamente. "Echo de menos el contacto, sobre todo, con mi nieto. Hablar con un bebé de 15 meses por videollamada es muy complicado, además mi hijo y su mujer están muy expuestos al virus por su trabajo y me preocupo mucho", afirma Marisa. No obstante, la situación ha mejorado y cada vez está más relajada, también ha usado como vía de escape su balcón. "Antes solo lo pisaba para barrerlo, estos días siempre salgo un rato, me hace sentirme un poco más libre. Tener la brisa y el sol en la cara me ayuda a no sentirme tan encerrada". Es la primera vez que sonríe.

Este estado de alarma ha repercutido en su vida laboral y personal. Tras unas cuantas sesiones más de rehabilitación habría comenzado a trabajar. También tenía un viaje pendiente en mayo a Benidorm con su marido: "El hotel nos ha devuelto el adelanto sin problemas, pero Vueling quiere reservarnos el billete hasta marzo del año que viene" - dice Marisa-, "a mí me encanta viajar, pero me lo voy a pensar mucho. Tiene que estar muy bien la situación para irme lejos, prefiero tomarme algo por aquí cerca ahora mismo".

No es la única a la que la COVID-19 le ha roto los esquemas. Clara Mercado, del 1°B, estaba a punto de mudarse, tenía todos los muebles, pero le faltaba el wifi. "El departamento de mi empresa se encarga de dar soporte a un programa de nóminas que utilizan muchas asesorías y despachos de abogados", dice la veintisieteañera. Ahora tiene que trabajar desde casa. "El nivel de nuestras llamadas ha aumentado muchísimo, mis compañeros nunca habían visto algo parecido", explica Clara. En su escritorio granate no entra nada más, tiene dos pantallas de ordenador HP negras, una torre de la misma marca con su correspondiente teclado, un ratón y unos cascos con micrófono. Trabaja de 8:30 a 17:30.

"A veces me agobio por el volumen de llamadas, la gente está muy nerviosa y estresada, nos dicen que les podemos llamar en cualquier momento del día, que van a estar trabajando", afirma la joven. Pero admite que trabajar le hace desconectar, después hace deporte y cuando se "da cuenta", son casi las 20:00. Al principio salía a aplaudir, ahora ya no tanto, está a favor de la causa, pero necesita un momento en el día para poder relajarse y no tiene más. Además, su abuela ha estado ingresada en el hospital y a los cinco que viven en casa les ha abrumado esa situación.

Alcohol y lejía para desinfectar

"No hemos salido de casa ni yo ni ninguno de mis hermanos, tan sólo mi padre para trabajar y mi madre para hacer las compras", explica Clara. Su madre ha tenido que irse a casa de su abuela para poder cuidarla. Anteriormente todos habían extremado las precauciones para no transmitirle el coronavirus a su madre. "Usamos mucho alcohol y lejía para desinfectar la casa y los alimentos que compramos. Además, nuestros padres salen de casa con guantes y mascarillas", aclara la joven.

Ya no está tan informada de las noticias, por su salud mental prefiere no saberlo: "Al principio era lo único que hacía, todo el rato estaba mirando cuántos contagiados y fallecidos había, pero me agobiaba mucho". Según los datos del Ministerio de Sanidad hay 213.024 personas enfermas y 22.157 fallecidos en España. A Felisa Grijalba, de 76 años, le ocurre lo mismo: "Veo la televisión y casi me da por pensar que estamos viviendo una III Guerra Mundial y hay, en vez de bombas, virus". Se lamenta de los fallecidos, ya que afecta en gran porcentaje a la tercera edad: "Es gente que ha estado trabajando toda su vida y ahora vive con la pensión, ojalá pudieran morir con dignidad", se entristece.

Está sentada sobre el andador negro que utilizaba antes para salir a la calle, ahora está en el recibidor de su casa para cuando pueda volver a airearse por el paseo marítimo e ir hasta la Virgen del Carmen. Eso, junto al cariño de sus hijas y sus nietos, es lo que más echa de menos. Dice que su pareja hace las compras con las mascarillas que ella ha cosido y añade que desea poder salir "sin que haya peligro". Sin embargo, lo está llevando con alegría y tranquilidad porque "no queda otra". Siempre ha sido una persona muy positiva y dice que hay que buscarse una forma de activar el organismo, ella anda de balcón a balcón donde antes solo tenía plantas y por su largo pasillo -sin alfombras-, sale a aplaudir y nunca termina el día sin bailar "Resistiré" en el salón de su casa.

Una vez a la semana

Enrique Onaindia y su hija Laura viven en el 3°C y a ellos el día tampoco se les hace largo. Laura, en 2° de la ESO se pasa el día haciendo deberes y estudiando: "Es verdad que hago más descansos y me distraigo más, pero son las 19:00 de la tarde y aún no he terminado. Se lo decimos a los profesores, pero no nos hacen caso", comenta. Enrique también se pasa la mañana en su escritorio, tiene que trabajar desde casa, sale a hacer la compra una vez a la semana, pero compra el pan todos los días. "No limpio los alimentos ni nada, la gente deja los zapatos en el felpudo, pero entonces deberían dejar la chaqueta también, me parece una exageración", contesta mientras mueve unas llaves dentro de su mano.

"Tengo una amiga en Valencia que ha estado cuatro días en el hospital y ahora está en casa recuperándose. Los porcentajes de fallecidos, en realidad, no son tan altos", indica el hombre de 58 años. Sin embargo, posteriormente añade que las personas más vulnerables no deberían poder salir de casa para protegerse. Sí aplaude, más que Laura, que solo sale para hacer "acto de presencia" desde el balcón. Lo llaman "La Playa" porque cuando hace bueno ponen una toalla y se tumban en ella. Antes no lo usaban porque para tomar el aire, bajaban a la calle.

Podría ser un día muy ruidoso en una ciudad de más de 45.800 habitantes. Los alrededores del ayuntamiento siempre están repletos de personas y el tráfico que transcurre por la carretera principal nunca para. Podría ser y es, pero diferente. Hay ruido, pero de aplausos, campanadas, sirenas de policía y ambulancia, todo ello acompañado de la melodía que desprende el acordeón azul que suena en el edificio de enfrente, en el undécimo piso. Hay ruido, pero ruido de unidad.

*Este reportaje ha sido elaborado en la última quincena del mes de abril, cuando aún el Gobierno no había aprobado un plan de desescalada por fases y todo se circunscribía al momento más estricto del confinamiento