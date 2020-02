Euskadi, la región europea de tamaño medio más atractiva para la captación de inversiones extranjeras

Por cuarto año consecutivo el Financial Times reconoce el atractivo de Euskadi como Región europea en la que invertir entre 148 regiones analizadas. Concretamente, este año Euskadi ha sido premiada con el primer puesto como región de tamaño medio en su estrategia de captación de inversiones extranjeras y también en el TOP 10 como mejor región del Sur de Europa. De esta forma, la revista fDi Magazine del grupo Financial Times, especializada en el posicionamiento de mercados y flujos de inversión internacionales, destaca la labor del área Invest in the Basque Country del Grupo SPRI. Además, este año por primera vez, Bilbao entra en el ranking de ciudades atractivas para la inversión extranjera, posicionándose en el top 10 de las ciudades de tamaño medio con mejor estrategia de atracción de inversiones y una de las más atractiva del sur de Europa.

La estrategia de atracción de inversión extranjera en Euskadi está orientada a la atracción de proyectos de alto valor añadido con generación de empleo e inversiones en sectores prioritarios para Euskadi (RIS 3). Para su consecución, el Grupo SPRI trabaja en estrecha colaboración con los clústeres vascos para la búsqueda de proyectos internacionales que complementen la oferta de empresas vascas en nichos de oportunidad no cubiertos aquí. Este es el caso de la atracción de proveedores de alta tecnología que mejoran la competitividad de nuestras empresas.

Esta es la cuarta vez consecutiva en la que esta prestigiosa publicación especializada reconoce la labor “Invest” en Euskadi. El pasado año premió cuatro aspectos de la estrategia Invest in the Basque Country del Grupo SPRI y del Gobierno Vasco, concretamente el apoyo a las empresas ya instaladas, el programa de público-privado de aceleración de startups Bind 4.0, los sistemas de incentivos, así como uno de los proyectos de captación de inversión extranjera en Euskadi, refiriéndose al caso de la empresa estadounidense Viralgen.

Con anterioridad situó a Euskadi entre las diez regiones europeas más atractivas del sur de Europa para la inversión extranjera y hace tres años Financial Times situó a Euskadi como la sexta mejor región europea para la inversión extranjera y destacó al País Vasco como la región de tamaño medio que ofrece mejor logística.

Invest in the Basque Country

El objetivo de la estrategia Invest in the Basque Country es captar inversiones de calidad. Una inversión con, como mínimo, las mismas virtudes que pueda atesorar la inversión productiva de origen local y con las ventajas asociadas al posicionamiento internacional de sus inversores. Una inversión que permita generar nueva actividad y/o mantener la existente; favorezca el desarrollo de actividades más innovadoras y de mayor valor añadido; tenga vocación de permanencia en el país y esté comprometida con su desarrollo; contribuya a reforzar actividades y apuestas impulsadas desde estrategias, planes y agentes vascos y/o abrir nuevos nichos de oportunidad; y por último, pero no por ello menos importante, proceda de empresas que, además de contribuir con la inversión de recursos, puedan ejercer un papel tractor.

En el pasado año 2019, el Área de Invest in the Basque Country ha gestionado 129 proyectos de inversión extranjera, de los cuales, se han cerrado con éxito 36 proyectos que suponen una inversión de 133 M€ y la creación de 642 empleos, además de contribuir al mantenimiento de 404 empleos.

La mitad de los proyectos gestionados han sido en sectores prioritarios enmarcados dentro de la estrategia RIS3, destacando los sectores BIO/Nano, Automoción, TEIC y Energía. El 47% de los proyectos gestionados han sido de Plantas Productivas y el 22% de Centros de I+D. En cuanto a los principales países desde los que nos llegan los proyectos, cabe destacar a países como, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia y los motivos que les atrae para fijarse en Euskadi, el 28.7% es por la proximidad a mercados de interés y el 19% por el Entorno Industrial de Euskadi.

Desde el año 2014 que comenzó la estrategia Invest in the Basque Country se han cerrado con éxito un total de 136 proyectos que han supuesto la creación de 2.616 nuevos empleos y el mantenimiento de 3.417 empleos. En total la inversión contabilizada de este tipo de proyectos ha sido de 613,95 M€.

Entre otros, cabe destacar dentro de los proyectos cerrados con éxito, el proyecto de la empresa Isostatic Toll Services Bilbao (ITS Bilbao, S.L). Es un proyecto altamente tecnológico que se ha instalado en una zona desfavorecida como Abanto Zierbena, muy demandado para aplicaciones críticas claves de alto rendimiento y cero defectos en sectores como la aeronáutica, la medicina y la fabricación aditiva en general. Su llegada a Euskadi ha sido de la mano de empresas aeronáuticas que demandan de esta tecnología para aumentar su productividad y cubrir sus necesidades.

Otro proyecto a destacar es el proyecto Jasun Envirocare, una empresa procedente del Reino Unido que ante la incertidumbre del Brexit ha decidido instalarse gracias a la ayuda del Grupo SPRI, tanto del departamento de “Invest in the Basque Country”, como de SPRILUR. La empresa, líder en su sector, está instalando en Euskadi una fábrica de filtros de altas prestaciones con una inversión de más de 5 M€. en el Industrialdea de Gueñes, también catalogado como zona desfavorecida.

Por otra parte, se ha trabajado en la atracción de inversión extranjera en proyectos de alta intensidad tecnológica, como el proyecto Touchlight AAV: una inversión conjunta realizada entre Estados Unidos y el Reino Unido para la fabricación de productos biotecnológicos, plásmidos, para su utilización en terapias génicas para solventar enfermedades raras de difícil curación en colaboración con la empresa Viralgen el mayor centro de Europa clave para utilizar estas terapias. situada en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, en Miramon.