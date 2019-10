La Industria 4.0 al servicio de la sociedad, la celebración e integración del Basque Cybersecurity Day y la ampliación del espacio Expo, con especial protagonismo para el consorcio tecnológico vasco Basque Research & Technology Alliance (BRTA) y las startups de la aceleradora público-privada Bind 4.0, son las principales novedades del evento referencia de la cuarta revolución industrial en Euskadi “Basque Industry 4.0-The Meeting Point”, organizado por el Grupo SPRI y que se celebra los próximos días 20 y 21 de noviembre en el BEC.

En BEC se darán cita más de 2.000 agentes de la industria, empresa, centros tecnológicos, centros y empresas de ciberseguridad, personas emprendedoras, startups en un encuentro de dos días en el que se expondrán cerca de 100 ponencias por casi 100 ponentes de diversos países, y en el que se contará con más de 150 stands que representarán a todos los agentes, empresas y startups.

Así, por una parte los que hasta ahora han sido los puntos de encuentro Basque Industry 4.0 y Basque Cybersecurity Day, se integran para consolidar a Euskadi como referente europeo en estas dos materias, industria 4.0 y ciberseguridad industrial, y en su caso multiplicar su efecto fuera de nuestras fronteras al incorporar el congreso sobre ciberseguridad industrial cuya primera edición tuvo lugar el pasado año gracias a la creación del Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) y que supuso un éxito de participantes y ponentes internacionales en el Basque Cybersecurity Day.

La ciberseguridad es una de las cuestiones esenciales a tener en cuenta cuando se están aplicando las tecnologías digitales en la industria. Una jornada cuyo objetivo sea intercambiar conocimiento sobre Industria 4.0 debe contar con el parámetro de la seguridad en las redes dentro de su programa. Además, Euskadi se ha convertido en poco tiempo en una referencia internacional en ciberseguridad industrial gracias a la labor que está llevando a cabo el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC), como aglutinador del polo de ciberseguridad empresarial vasco y como referente en Europa. De hecho, más de una veintena de empresas de ciberseguridad de los países punteros en esta materia van a estar presentes en la zona Expo.

Por otra parte, “Basque Industry 4.0-The Meeting Point” llega a su sexta edición consolidado como fecha anual de reflexión sobre la Industria 4.0 por parte de los y las agentes clave en la materia: instituciones públicas, empresas, clústeres, centros tecnológicos y universidades, y además la principal ponencia relativa a esta cuestión persigue enfocar el desarrollo de la Industria 4.0 al servicio de la sociedad y a buscar un impacto social positivo.

De hecho una de las dos ponencias principales cuenta con la intervención y entrevista en directo de Nuria Oliver, ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT), asesora científica del Vodafone Institute, Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance, y académica numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España, bajo el título “Hacia una Industria 4.0 para el bien común”.

Finalmente el pabellón 2 de BEC permite satisfacer los requerimientos que en ediciones anteriores se hacía desde las empresas, centros tecnológicos y startups de poder ampliar la zona expositiva. De esta manera, la Expo de Basque Industry 4.0 crece hasta los 170 stands en la que estarán los centros tecnológicos del Basque Research & Technology Alliance (BRTA), las empresas punteras de la Industria 4.0 vasca y las startups de la aceleradora público-privada BIND 4.0 forman parte ya de este evento que les sirve de escenario para llevar a cabo los encuentros con las empresas con las que formalizarán posteriores contratos.

Industria 4.0

Como se viene haciendo desde 2014, todos los que son parte de la Industria 4.0 en Euskadi debaten en este encuentro, en diferentes formatos, sobre la manera de aplicar las herramientas digitales, las tecnologías de la electrónica, la información y la comunicación para que se optimicen los procesos industriales. Son las herramientas inteligentes de soporte al diseño, desarrollo, producción, logística y gestión integrada de la fabricación.

En Basque Industry 4.0 se da una mirada al futuro de la tecnología y la investigación a través de las tecnologías del mismo nombre. Son Fabricación aditiva. Robótica colaborativa, Sistemas ciberfísicos, Realidad aumentada. Cloud computing, Bigdata, Realidad virtual y Ciberseguridad.

Es un evento que combina diversos formatos tales como ponencias de primer nivel, presentación de casos, talleres, entrevistas, mesas redondas, exposición y zona de demostración.

La ponencia principal relativa a Industria 4.0 la ocupará Nuria Oliver, ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT), asesora científica del Vodafone Institute, Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance, y académica numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España, quien será entrevistada en directo tras una breve intervención bajo el título “Hacia una Industria 4.0 para el bien común”. La organización de Basque Industry 4.0 ha introducido en el debate un enfoque para el desarrollo de la Industria 4.0 al servicio de la sociedad y a buscar un impacto social positivo

Además, la sesión plenaria se completa con un debate-coloquio sobre “Datos 4.0: Apertura y compartición de datos en el entorno industrial” con participación de expertos de Cotec, Idsa, Innovalia y Spri. A partir de ahí arrancan la sesiones paralelas sobre Procesos 4.0 en los que sobre temáticas como soluciones avanzadas de digitalización, robótica colaborativa, cobots en la industria o soluciones IoT, etc. participan representantes de Lortek, Plain Concept, Gestamp, Sarenet, LKS, MC Aplicaciones, Ibermática, Accenture, Camp Tecnológico, Amazon Web Service o Witrac.

Todo esto tiene lugar el primer día, porque el segundo, el día 21, las sesiones relativas a Industria 4.0 versarán sobre las tecnologías habilitadoras, en las que desde Lantek, Inycom, HP 3Printing, Hupi Ibérica, Huawey y NTT explicarán las barreras técnicas y mentales en la introducción de tecnologías disruptivas en la empresa vasca, Blockchain aplicado al ecosistema del vehículo autónomo, Fabricación digital en serie, Virtual assistants dedicated to the industrial sector, 5G enables fully digital transformation in the manufacturing e Inteligencia Artificial en la Industria.

Destacan también los talleres de aforo limitado sobre Inteligencia Visual Arquitecturas Big Data & IoT, Gemelos Digitales, 5G y Fabricación aditiva.

Ciberseguridad

Más de una veintena de empresas de ciberseguridad de los países avanzados en esta materia han decidido estar presentes en el apartado Expo de Basque Industry 4.0-The Meeting Point. Concretamente, acuden a Euskadi representantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Gales y Holanda, además de las principales empresas vascas de ciberseguridad, un colectivo que se está evidenciando de manera positiva en el contexto internacional.

Lo que el año pasado fue el Basque Cybersecurity Day se integra en este gran evento porque la actividad industrial, industria 4.0, la industria avanzada y la industria tecnológica y digitalizada deben ejercerse de manera segura y protegida y es por eso que el evento crece para poder ofrecer conocimiento y experiencias en materia de ciberseguridad. La ciberseguridad es un área tecnológica más de la Industria 4.0, imprescindible y necesaria dentro del nuevo nivel de organización y control que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor desde las especificaciones técnicas y operativas, pasando por el pedido, hasta la producción, la entrega, el soporte, el mantenimiento y el reciclaje final.

De hecho, este evento servirá de punto de encuentro para los organismos miembros de FIRST, el foro mundial de equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. El FIRST Bilbao Technical Colloquium se celebra en Basque Industry 4.0-The Meeting Point gracias a que el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) es miembro del mismo y en él se comparte información sobre vulnerabilidades, incidentes, herramientas y todos los demás problemas que afectan la operación de los equipos de respuesta y seguridad de incidentes.

La modalidad elegida por el Basque Cybersecurity Center (BCSC) para este Technical Colloquium es un formato de sesiones abiertas, lideradas por expertos en seguridad, que trabajarán temas técnicos con los asistentes. La participación en estos talleres, dirigidos a miembros del FIRST y personas con perfil técnico, está limitada a 100 asistentes. Además, tendrán lugar otros Talleres prácticos de ciberseguridad industrial en gestión de incidentes y sectores clave.

De igual forma, el clúster de ciberseguridad de Flandes, trabajando conjuntamente con el BCSC y en colaboración con la European Cybersecurity Organization (ECSO), con la red TRINITY de nodos de innovación en robótica, y con la asociación EFFRA (European Factories of the Future Research Association) han promovido la celebración en Bilbao de la Cybersecurity for Robotics 2019 Conference para hacerla coincidir con el Basque Cybersecurity Day y algunos de sus participantes serán ponentes también en el evento que organiza el Grupo SPRI.

El programa completo del Basque Industry 4.0-The Meeting Point comparte la presencia en la sesión inaugural de Daniel Madrid, Director, Information Security Consulting Iberia Practice Leader - GARTNER Consulting, quien explicará “Cómo construir un modelo de ciberseguridad resistente ante un escenario de incertidumbre”. Las ponencias de ciberseguridad tendrán su continuidad el día 21, con la presencia del Director del Basque Cybersecurity Centre, Javier Diéguez.

Destaca también un panel sobre Talento y diversidad: el papel de la mujer en el ciber, con la participación deAna Ayerbe,Directora Unidad de Negocio de TRUSTECH–TECNALIA,Anett Madi-Natór,Senior Cyber Defence Expert yNina Hasratyan,Policy Manager & Liaison with Stakeholder de la European Cyber Security Organisation (ECSO). Así mismo, tiene lugar también un taller sobre ciberseguridad industrial, concretamente sobrediagnóstico de Ciberseguridad en un entorno de automatización industrial.

BIND 4.0

La aceleradora de startups tecnológicas BIND 4.0 se integra en este congreso, tanto para ocupar su espacio en los stands expositivos, como para servir de escenario de los encuentros entre las startups y las industrias tecnológicas participantes en la edición 2019 del programa.

Como se ha venido haciendo en las últimas ediciones, en Basque Industry 4.0 se presentarán los resultados correspondientes a cuatro casos de la edición 2018-2019 del programa BIND 4.0. Las presentaciones buscarán mostrar algunas realidades de colaboración entre empresas tractoras y startups a través de los proyectos de aplicación de las tecnologías habilitadoras para la Industria 4.0, a la vez que tratarán de difundir y poner en valor el programa y el modelo BIND 4.0.

Se presentarán los perfiles de las startups finalistas de la edición 2019 del programa BIND4.0 y ofrecerán la posibilidad de solicitar una cita, para que se puedan conocerlas personalmente el día del evento. La mayoría desarrollan proyectos con las últimas tecnologías: Internet de las cosas (IOT), Ciberseguridad, Fabricación avanzada, Robótica colaborativa, Big Data, Analítica, Visión artificial, Realidad Virtual y Aumentada e Inteligencia Artificial.

EXPO

Desde la puesta en marcha de Basque Industry 4.0-The Meeting Point hace ahora 5 años, las empresas, centros tecnológicos y startup han ido solicitando un espacio expositivo mayor. Esta parte del evento ha ido creciendo y la propia demanda, así como el hecho de sumar a las empresas de ciberseguridad industrial, han llevado a apostar definitivamente por el área Expo del evento.

El pabellón 2 de BEC permite satisfacer los requerimientos que en ediciones anteriores se hacía desde las empresas, centros tecnológicos y startup de poder ampliar la zona expositiva. De esta manera, la Expo de Basque Industry 4.0 crece hasta los 170 stands en la que estarán los centros tecnológicos del Basque Research & Technology Alliance (BRTA),los activos 4.0 de Basque Digital Innovation Hub (BDIH), las empresas punteras de la Industria 4.0 vasca y las startups de la aceleradora público-privada BIND 4.0 de este año y de la edición anterior forman parte ya de este evento que les sirve de escenario para llevar a cabo los encuentros con las empresas con las que formalizarán posteriores contratos.