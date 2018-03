San Sebastián toma el relevo del jazz

La crónica de la segunda jornada de esta edición del Azkena Rock Festival (ARF-2014) podía comenzar con el público que se sumó al evento (11.930 almas, la víspera habían acudido otras 14.102, según datos oficiales) pese a la amenaza de repetición de lluvias y tormentas que finalmente no aparecieron. O con el desaguisado montado con el sonido del cabeza de cartel del sábado, la banda americana Blondie, algo que obligó a la organización a tener que tuitear tras el bolo de Debbie Harry esto: "Ante las quejas del mal sonido en el concierto de Blondie tenemos que decir que hemos intentado que los técnicos de sonido de la banda (quienes tienen el control total durante su concierto) lo mejoraran pero sin conseguirlo. Nos disculpamos por ello". Lo cual les honra. Pero ¿quién no ha sufrido alguna vez un sonido lamentable en algún macroconcierto?

De todas formas, la Harry -que lleva en esto 40 años- supo poner a bailar al publico con un setlist cargado de éxitos -Maria, Call Me, Dreaming o el One Way or Another, con el que abrieron su actuación, aunque no creo que haya alguna persona que pudiera realmente escuchar la letra en boca de la Debbie. ¡Dichoso sonido!- E incluso hizo algo de sitio para su nuevo trabajo Ghosth of Dowload. Total, mucho pop, surfeando con notas punkies y algo de new wave que cuatro décadas después funciona. Pero ya no sorprende.

Claro que también se podía empezar el repaso a lo acontecido en la noche del sábado en la capital alavesa con otro clásico en los conciertos de masas: cómo una banda -en este caso australiana como los Wolfmother- se merienda al cabeza de cartel de la noche con un rock pesado que nos devolvía por momentos a los presentes a los 70 como si Black Sabbath se hubiera dado una vuelta por el recinto del ARF. ¿O eran los Led Zeppelin?