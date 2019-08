Donostiako Zinemaldiaren izar berriak

Louise Archambault, Guillaume Nicloux, José Luis Torres Leiva, Ina Weisse, Adilkhan Yerzhanov eta David Zonana zinemagileak euren lanak erakutsiko dituzte lehen aldiz Donostiako Zinemaldiaren 67. edizioan. Gainera, James Franco (Palo Alto, Estatu Batuak, 1978) estatubatuarra, The Disaster Artist (2017) filmarekin Urrezko Maskorra irabazi zuena, Sail Ofizialera itzuliko da Zerovillefilmarekin.

Louise Archambault (Montreal, Kanada, 1970) Il pleuvait des oiseaux film luzearekin lehiatuko da, Jocelyne Saucierren eleberri homonimoan oinarritutako lanarekin. Horren hirugarren luzea da. James Francoren Zeroville ere literatur lan baten moldaketa da, Steve Ericksonen eleberri homonimoan oinarritutakoa. Urrezko Maskorraren irabazlea da 60ko hamarkadaren bukaerako Hollywood aldakorrean girotutako fikziozko lan honen protagonista eta zuzendaria.

