Patti Smith Azkena Rock Festival jaialdiko kartelburua izango da

Patti Smith, feminismoaren sinboloa den abeslari mitikoa, Gasteizen izango da 2020ko Azkena Rock Festival jaialdian. Izan ere, New Yorkeko artista izan da rock jaialdiak iragarritako lehen kartelburuetako bat. L7 grunge eta punk rock banda kaliforniarra, Reverend Horton Heat, The Steepwater Band, The Steepwater Band eta The Faithless bandek beteko dute Social Distortionek eta Fu Manchuk zabaldu duten kartela.

Besteak beste, Smith ezaguna da "Because the Night" abestia Bruce Springsteenekin idazteagaitik. Bere abestiak, punk rocka eta poesiaren arteko nahasketak dira. Bestalde, L7 taldearen kontzertu bakarra Estatu mailan, Gasteizen eskeinitakoa izango da.

Azkena Rock Festival jaialdiak bere 19. edizioa ospatuko du ekainaren 19 eta 20an, Mendizabalan eta jada kanpalekurako tokia erreserba daiteke jaialdiaren webgunean.