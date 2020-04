"¿Las mascotas son origen de diseminación del coronavirus? No rotundo": los veterinarios calman las dudas de la población con mascotas

El pasado lunes, el Departamento de Agricultura federal de Estados Unidos informaba de que Nadia, una tigresa malaya de cuatro años que vive en el zoológico de Bronx, en Nueva York, daba positivo por coronavirus. Una noticia que ha hecho saltar las alarmas de las personas con mascotas por el posible contagio del virus en animales. Sin embargo, los veterinarios lo tienen claro: por el momento las mascotas transmiten el virus de la misma forma que pueden transmitirlo cualquier superficie.

Así lo ha explicado a este periódico el presidente del Colegio de Oficial de Veterinarios de Álava, Fernando Pérez Aguirre. "En estos momentos, el coronavirus que nos encontramos es un virus de transmisión persona a persona, es un virus de contacto. Entonces, un animal o una mascota puede ser lo mismo que un teclado o una superficie. Es decir, el virus puede aparecer en esa mascota, puede haber una contaminación por ese contacto previo del humano a la mascota", señala.

Según Pérez, la información acerca de este virus es escasa, pero en las investigaciones en laboratorios que están realizando, han comprobado que a fecha de hoy en los perros no hay enfermedad, mientras que en los gatos, en altas dosis de coronavirus, la enfermedad sí se replica, pero reitera: "en fase laboratorial, en fase ambiental, en naturaleza normal como estamos, no".

¿Pueden las mascotas desarrollar el coronavirus?

"¿Las mascotas son origen de diseminación de la enfermedad? No rotundo. ¿Pueden desarrollar la enfermedad? Pues parece ser que los felinos por su comportamiento que tienen de que se lamen mucho, parece que podría, pero realmente hasta ahora todo ha sido en fase laboratorial", asegura.

Desde el Colegio de Veterinarios de Bizkaia señalan que "es importante dejar claro que a día de hoy no hay evidencia científica de que los animales domésticos padezcan ni trasmitan el Covid-19. No obstante, los animales pudieran funcionar como portadores pasivos de partículas virales, por ello recomendamos que no se acaricie a animales de terceras personas".

Es por ello que los veterinarios han querido transmitir tranquilidad a las personas que viven con sus mascotas en casa, tanto si están en contacto con personas con coronavirus como si no. "Las recomendaciones son las que ha dictado el Gobierno, pero es importante que los dueños mantengan la higiene de los animales de una forma coherente. Hemos encontrado a algunos casos de personas que lavan las patas de los perros de forma agresiva y puede ser dañino para el animal. Con agua y algo de jabón, basta", señala Fernando Pérez.

Disposición para colaborar contra el Covid-19

Por su parte, el Presidente del Consejo de Veterinarios de Euskadi, Álvaro Mateos Amann, ha lanzado un comunicado para mostrar su interés por que incluyan veterinarios en los equipos de trabajo para el control del Covid-19. "Consideramos que la experiencia acumulada en microbiología, inmunología, epidemiología y zoonosis han sido claves en la detección precoz, el diseño de planes de contingencia, bioseguridad y control de muchas enfermedades como las citadas. En algunos países de nuestro entorno como, por ejemplo, Alemania, así lo han entendido y el máximo responsable de la lucha contra el Covid-19, Lothar Wieler, es veterinario. No vamos a superar esta crisis hasta que alcancemos la inmunidad suficiente o inmunidad de grupo (en veterinaria herd immunity) y, para ello, consideramos que las medidas deben analizarse y programarse desde un prisma multidisciplinar (no sólo desde el ámbito asistencial)", reza la solicitud.