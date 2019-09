Triunfo momentáneo: Defensa retira su proyecto del muro para cerrar el monte Ezkaba pero presentará uno nuevo

El Ministerio de Defensa va a retirar el proyecto de cerramiento en torno al campo de tiro del acuartelamiento de Aizoáin -en el monte Ezkaba- después de que el Ayuntamiento de Berrioplano les haya denegado la licencia de obra y varias asociaciones e instituciones se hayan manifestado en contra. El consistorio de Berrioplano ha recibido la notificación aunque todavía no se ha tramitado por los cauces oficiales.

Así lo ha confirmado en el primer pleno del curso político el vicepresidente de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, que se mostraba satisfecho por la "movilización social" de los distintos agentes que han permitido la paralización de este proyecto. Aierdi ha añadido que "el Gobierno de Navarra comparte la defensa del monte Ezkaba como patrimonio natural, común, social y paisajístico de todos los navarros". Una idea que, ha señalado, choca con el proyecto del cerramiento.

Sin embargo, es un triunfo momentáneo. El Ministerio de Defensa ya ha hecho saber al Ayuntamiento de Berrioplano que va a presentar otro proyecto nuevo. La semana que viene un alto cargo del Ejército va a reunirse con Raúl Julio Bator, alcalde de dicho consistorio, para abordar esta cuestión. El regidor cree que "la disposición que parece tener el Ejército es la de facilitar las cosas". Está seguro de que la propuesta inicial de Defensa, al menos, no va a salir adelante tal y como estaba planteada. Defensa ya ha comunicado que presentará otro proyecto en el que se prevé que incluyan varios cambios. Entre otras cosas, es probable que Defensa acceda a modificar el proyecto en uno de los puntos conflictivos: el sendero GR 225. Un informe del Instituto de Memoria Histórica del Gobierno de Navarra explica que este sendero recorre el camino que siguieron los prisioneros fugados del fuerte de San Cristóbal; por lo que está considerado como lugar de Memoria Histórica, lo que implica que tiene una protección especial.

Desde el Gobierno de Navarra aseguran que no van a estar presentes en la reunión de la próxima semana. No es de su competencia el conceder o no la licencia de obra al Ejército, aunque sí se muestran dispuestos a mediar entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Berrioplano. Sin embargo, este proyecto de cerramiento del Ministerio sí que afectaría a la tramitación del parque comarcal impulsado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona- cuenta con el apoyo de ocho consistorios- y que fue aprobado por el Gobierno de Navarra en abril de 2018. En estos momentos, este último proyecto estaría bloqueado al contar con un informe desfavorable del Ministerio de Defensa.