EH Bildu insiste en exigir interlocución directa al PSN para abstenerse en la investidura de Chivite

La primera jornada de la ronda de consultas del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (Geroa Bai), para evaluar la viabilidad de una investidura de un candidato a la Presidencia de la Comunidad foral se ha desarrollado según el guion previsto: EH Bildu sigue exigiendo una interlocución directa con los socialistas para entregar la imprescindible abstención de sus 7 parlamentarios y Podemos quiere algo más que "un acuerdo de mínimos" para apoyar a María Chivite con sus dos votos. Solo la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha adelantado su apoyo a la candidata del PSN.

El jueves acabará la ronda con las entrevistas al propio PSN y Navarra Suma, que tampoco tienen previsto salirse de su carril: los socialistas buscarán el apoyo de Geroa Bai y Podemos para sumar a sus 11 parlamentarios y a la de Izquierda-Ezkerra los 9 de los de Uxue Barkos y los 2 de Podemos; Navarra Suma, por su parte, utilizará todos los medios a su alcance para frustrar ese pacto: ofrecerá apoyar la investidura de Pedro Sánchez, reclamará al PSN que les entregue el Gobierno y, si sigue sin conseguirlo, elevará el tono respecto a la "venta" de Navarra a los nacionalistas vascos y a la supuesta negociación de los socialistas con la izquierda abertzale para lograr su abstención.

Una negociación que no ha ocurrido hasta el momento, y que el PSN sigue empeñado en no propiciar, como se ha encargado de recordar desde EH Bildu Maiorga Ramírez tras su reunión con Unai Hualde. El parlamentario abertzale, que logró una secretaría durante el pleno de Constitución del Parlamento sin el apoyo de los socialistas, que pactaron a última hora con Geroa Bai, ha insistido en que "no se dan las condiciones para acudir a una sesión de investidura".

En EH Bildu perdura el enfado de saberse vetados por los socialistas, y recuerdan que el PSN se comportó "como suele hacerlo históricamente" en la constitución de los ayuntamientos, cuando no solo no apoyó a ningún candidato de la izquierda abertzale, sino tampoco a algunos de Geroa Bai frente a Navarra Suma, con lo que la coalición de derechas recuperó buena parte del poder municipal que perdió en 2015. "El escepticismo es normal en una sociedad acostumbrada a un PSN que ha defraudado al cambio", ha expuesto Maiorga, en referencia a la importancia de la opinión de la dirección federal del PSOE en la estrategia de su partido en Navarra, que ha frustrado gobiernos de progreso como el que ahora pretende María Chivite en numerosas ocasiones en el pasado.

Por lo demás, ha recordado una cuestión tan evidente como espinosa para las aspiraciones de los socialistas navarros, que esta vez sí cuentan con el respaldo de Ferraz: "En Navarra no se puede hacer frente a la derecha sin contar con Bildu, es una condición fundamental que el PSN conoce, por lo que tiene que sentarse con honestidad y hacer normal lo que es normal, que convivamos diferentes ideologías y nos sentemos para articular un cambio integrador, de izquierdas y que respete la pluralidad".

Pero el sí de Ferraz, logrado gracias tanto a la pedagogía empleada por Santos Cerdán entre sus compañeros de partido como a las amenazas del PNV de no apoyar la investidura de Sánchez con sus 6 congresistas, no incluye ningún tipo de negociación, ni siquiera de conversación, con EH Bildu, por lo que la situación está en un punto muerto.

Lejos de mostrar el enfado reinante en las filas de la izquierda abertzale, no obstante, Maiorga Ramírez ha insistido en su disposición "sincera y honesta" en "sentarnos, hablar y acordar".

Podemos quiere negociar

El parlamentario de Podemos Mikel Buil, que también se ha reunido con el presidente del Legislativo en la primera jornada de la ronda de contactos, ha abogado por negociar un acuerdo de gobierno "amplio" en Navarra después de que el PSN les trasladara el pasado lunes un borrador de documento en la reunión que mantuvieron también junto a Geroa Bai e I-E y ha manifestado que un "acuerdo de mínimos" entre las cuatro fuerzas, que suman 23 de los 50 parlamentarios, no les va a valer. El jueves volverán a reunirse con el PSN para buscar coincidencias en temas en los que todavía hay distancia, como el Tren de Alta Velocidad. Sin embargo, Buil no ha querido presionar a los socialistas para que negocien con EH Bildu, informa Europa Press.

La última protagonista de las reuniones de hoy, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha trasladado al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, su "compromiso" de votar a favor de una posible investidura de María Chivite (PSN) como presidenta del Ejecutivo foral, "una vez llegado un acuerdo de mínimos" para un programa de gobierno al ser el PSN "la fuerza más votada en el arco de la izquierda".

De Simón ha indicado, en rueda de prensa tras la reunión, que su formación está trabajando el documento que el pasado lunes entregó el PSN a Geroa Bai, Podemos e I-E, un borrador de acuerdo programático. "Lo estamos trabajando, lo estamos valorando y vamos a hacer algunas aportaciones", ha comentado, aunque también ha adelantado que realizarán "aportaciones" en cuestiones como el Tren de Alta Velocidad, si bien ha valorado las coincidencias en cuestiones de inserción social y de vivienda.