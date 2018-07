Geroa Bai de Pamplona reafirma su "compromiso con el cambio" y su "disposición a seguir trabajando"

Geroa Bai de Pamplona ha reafirmado su "compromiso con el cambio político" y su "disposición" a "seguir trabajando para no frustrar las esperanzas depositadas por la ciudadanía en el gobierno municipal del cambio".

"Nuestro compromiso con el acuerdo programático del cuatripartito sigue intacto, y nuestro trabajo en la gestión del gobierno va a seguir estando marcado por la lealtad hacia todos los pamploneses que confían en las fuerzas del cambio. Nuestro objetivo sigue siendo fortalecer el cambio a través de la gestión del gobierno", ha señalado el grupo municipal en un comunicado, tras la expulsión de Aranzadi e I-E del equipo de gobierno.

Para Geroa Bai, "la coincidencia de Aranzadi e I-E con UPN y PSN para impedir la aprobación de las inversiones del gobierno municipal del cambio en el pleno de este martes ha significado un salto cualitativo en su reiterada actitud obstruccionista de la gestión municipal, al situarse con su abstención fuera del equipo de gobierno".

En este sentido, ha recordado que "hace un año tuvimos que afrontar un grave problema de crisis en el gobierno, motivada por la deslealtad de estos dos grupos, que implicó una remodelación del mismo con nuestra entrada en la gestión directa de áreas con el fin de superar sus reticencias por nuestra ausencia de esa directa responsabilidad". "Entonces, como ya se lo habíamos manifestado directamente, nos pusimos a disposición del alcalde para asumir las responsabilidades que tuviera a bien asignarnos", ha destacado.

Sin embargo, Geroa Bai ha asegurado que, tras la remodelación del gobierno, "los problemas no solo no se superaron sino que, por parte de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra, se produjo una escalada de deslealtades, críticas y desacuerdos injustificados, que culminaron con una votación crítica a los presupuestos para 2018, que estuvieron a punto de no ser aprobados".

"Semejante comportamiento ha puesto continuamente en serio peligro el cambio en Pamplona y ha dado alas a una oposición que se ha caracterizado por su absoluta falta de sentido de ciudad y de talante democrático, cuestionando permanentemente la legitimidad de este equipo de gobierno sin ninguna aportación a la mejora y modernización de la ciudad", ha sostenido.

Según ha expuesto la coalición, "a raíz de aquella crisis acordamos, a propuesta del alcalde, un régimen de funcionamiento que establecía que las decisiones del equipo de gobierno se tomarían por consenso, de forma prioritaria y, en los casos en los que no fuera posible alcanzar este consenso entre las cuatro fuerzas del cambio, las decisiones se tomarían por mayoría, sin que en ningún momento existiera derecho a veto dentro del equipo de gobierno".

En opinión de Geroa Bai, "las constantes actitudes de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra de vulnerar este principio de funcionamiento han generado a lo largo de los últimos meses un ambiente enrarecido y han retrasado y puesto en riesgo medidas de gobierno imprescindibles, a la vez que crecía su actitud de oposición interna, tratando de bloquear la acción de gobierno".

"Esta actitud ha tenido su máxima proyección pública en la votación en la que han producido el rechazo a las inversiones financieramente sostenibles en materia de rehabilitación de viviendas para alquiler social y de emergencia, inversiones en colegios públicos, en la modernización de los barrios de la ciudad o en pavimentación y asfaltado de calles", ha remarcado la coalición, que considera que Aranzadi e I-E "son quienes voluntariamente se han situado fuera del gobierno del cambio".