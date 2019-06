Geroa Bai pide al PSN presidir la Mesa del Parlamento para “equilibrar” fuerzas con un hipotético Ejecutivo liderado por Chivite

El sábado no fue un buen día para el entendimiento de las fuerzas progresistas de Navarra. La constitución de los ayuntamientos mostró a las claras las diferencias de criterio entre los socialistas, que no incluyen a EH Bildu en ese grupo, y Geroa Bai, que sí. Los de Uxue Barkos hablaron de una “quiebra en la confianza” por la falta de apoyo del PSN a sus candidatos en localidades como Egüés o Zizur. En una reunión a dos bandas celebrada hoy, han pedido a los socialistas la presidencia de la Mesa del Parlamento, que se constituye el miércoles. Un órdago de los de Uxue Barkos, que no quiere “ni pensar” en que no haya un acuerdo en esta ocasión, dejando entrever que heriría mortalmente la negociación de cara a la formación de gobierno. Considera la presidenta en funciones que una presidencia de la Mesa ostentada por Geroa “equilibraría” el poder respecto a un hipotético Ejecutivo liderado por María Chivite.

Antes de la reunión, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, pedía desde los micrófonos de la SER “pasar página” de lo ocurrido en los ayuntamientos, porque los socialistas también se pueden sentir “agraviados”. Ha pedido a los nacionalistas vasco “autocrítica” y que trabajen por formar un “gobierno progresista y plural, que es lo que han votado los navarros y navarras”. “Tenemos que acordar la Mesa y después el Gobierno”, ha dicho.

Porque si Geroa se siente traicionado en Egüés y Cizur, los socialistas opinan lo mismo en “Burlada, Berriozar, Pamplona, Barañáin y Ansoain. Aquí hay responsabilidades para todos. El PSN ha sido fiel a lo que dijo: no le íbamos a dar nuestros votos a Navarra Suma y tampoco íbamos a negociar ni dar nuestros votos a EH Bildu”, ha insistido Alzórriz, que espera “buen tono” en unas negociaciones para la Mesa del Parlamento que el PSN también aspira a presidir, y además sin que haya asiento alguno para EH Bildu.

Son las posiciones de partida. Geroa (9 parlamentarios) quiere presidir Cámara, deja una vicepresidencia para el PSN (11 parlamentarios) y EH Bildu (7) una secretaría. Los otros dos puestos de la Mesa (otra vicepresidencia y otra secretaría) serían para Navarra Suma (20 parlamentarios).

La dirigente de Geroa Bai ha explicado que el PSN no tendría que apoyar a EH Bildu para que lograra su puesto de la Mesa. Con el reparto de fuerzas existente, bastaría con que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra votaran al candidato de EH Bildu para que éste obtuviera el puesto. "Nadie le está pidiendo al Partido Socialista que negocie nada con Bildu", ha indicado, informa Europa Press.

No obstante, Barkos ha defendido que EH Bildu esté en la Mesa del Parlamento y ha afirmado que "dejar un Gobierno con el apoyo de 23 escaños -PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra- al albur de lo que el Parlamento decida, cerrando puertas a un lado -en referencia a EH Bildu-, es tanto como dejar en manos de Navarra Suma la estabilidad de ese Gobierno".

La líder de Geroa Bai ha explicado que su formación no ha concretado cuál sería su candidato a presidir el Parlamento, pero sí ha afirmado que está pensando en proponer a un hombre -lo que la descartaría a ella como presidenta del Parlamento-.

Navarra Suma denuncia el "acuerdo" con EH Bildu

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha considerado que Uxue Barkos "ha planteado al PSN un acuerdo de gobernabilidad con Bildu" y, por tanto, ha advertido de que "si Bildu acaba en la Mesa del Parlamento de Navarra, el PSN habrá aceptado un acuerdo que incluye a los independentistas vascos".

Así, el candidato de Navarra Suma ha incidido en que Barkos "ha formulado a Chivite un acuerdo para la gobernabilidad con Bildu". "Como decía la propia Bildu, su apoyo no va a salir gratis, y ahora veremos si el PSN cede ante este chantaje", ha expuesto Esparza en un comunicado.