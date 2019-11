El Gobierno de Navarra, molesto con Marimar Blanco por asegurar que EH Bildu está en el Ejecutivo

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha respondido este miércoles a la candidata del PP alavés al Congreso, Mari Mar Blanco -quien ha asegurado que hay un representante de EH Bildu en el Ejecutivo foral-. Remírez ha manifestado que "la respuesta o la no respuesta la da la propia afectada ya que no es capaz de definir qué persona o personas adscritas a EH Bildu son cargos de responsabilidad dentro del Gobierno de Navarra".

Remírez se ha remitido "a la propia no respuesta de la señora Blanco" para responder a la acusación de Mari Mar Blanco, realizada en una entrevista para eldiarionorte.es, en la que la candidata popular al Congreso asegura que la relación entre el PP y Vox "no tiene nada que ver" con la existente entre EH Bildu y el Gobierno de Navarra. Blanco ha afirmado que los acuerdos a los que ha llegado su formación para gobernar en varias Comunidades Autónomas ha sido con Ciudadanos y que "Vox lo que ha querido es sumarse luego con su voto para permitir el desbloqueo". Una situación similar a la vivida en Navarra, donde el acuerdo de Gobierno entre PSN, Geroa Bai y Podemos salió adelante con la abstención de EH Bildu, que no forma parte del Ejecutivo foral.

Mari Mar Blanco ha insistido en que "en Navarra el problema es que EH Bildu sí que forma parte del Gobierno. Vox no forma parte de ningún Gobierno". Ante las preguntas de este periódico, Blanco ha subrayado hasta en dos ocasiones que, aunque desconoce su nombre, sabe "que hay un representante en el Gobierno de EH Bildu".