El Gobierno "levanta alfombras" pero no halla "ilegalidades" de UPN

Beaumont, por otro lado, ha asegurado que existe una "perfecta coordinación policial" en Navarra. Preguntada sobre críticas vertidas por la exdelegada del Gobierno en Navarra acerca de este tema, Beaumont ha afirmado que ésta fue "una crítica personal e innmotivada que hizo Carmen Alba, a la cual ya se lo hice saber personalmente, y también lo hizo la presidenta del Gobierno, porque no quisimos entrar en polémica con ella en un asunto tan delicado como éste".

Beaumont ha afirmado así que "es radicalmente falso que desde el 112 no se llame a donde se tiene que llamar". "Hay unos protocolos que están escritos, aprobadas además en sede de Gobiernos anteriores y se está actuando conforme a esos protocolos. ¿Que todo es revisable y mejorable? Como todo, pero no es cierto que desde el 112 se esté llamando a donde no se debe, al contrario, se da una perfecta coordinación policial y con el 112 también", ha indicado.

Además, ha asegurado que "se han mantenido reuniones y se hablado de este tema con el nuevo delegado del Gobierno, dejándolo claro por si tenía dudas, que no tenía ninguna, y también con el coronel de la Guardia Civil".

Sobre el sistema geolocalización para patrullas de todos los cuerpos policiales, el director general de Interior, Agustín Gastaminza, ha afirmado que "es un tema muy antiguo". "Históricamente los cuerpos de seguridad no estaban dispuestos para geoposicionar los vehículos. Ahora mismo tenemos esa disponibilidad y estamos en proceso de adaptarnos y volver a replantearnos el sistema. Se está funcionando bien, con unos protocolos ya establecidos, pendientes de comunicación", ha asegurado.

Además, ha avanzado que "la próxima semana hay una reunión para revisar un protocolo concreto y mejorarlo y evidentemente la tecnología va avanzado". "El 112 está en proceso de renovación de la matriz de telefonía y de la aplicación que lo sostiene y en el futuro habrá novedades al respecto", ha dicho.