Joseph E. Stiglitz: "La desigualdad es una opción política más que una consecuencia económica"

El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph E. Stiglitz ha asegurado en la Universidad Pública de Navarra que “la desigualdad de nuestras sociedades es una opción política más que una consecuencia económica”. El profesor ha dictado la conferencia Capitalismo, desigualdad y globalización, en la que ha explicado con datos la transformación del capitalismo desde sus inicios en el siglo XIX a su versión actual, en la que la concentración de la riqueza “tiene derivadas en las políticas educativas y de salud”.

En el caso de Estados Unidos, Stiglitz se ha referido al “mito del sueño americano”, y ha negado que la movilidad social sea una realidad: “Los medios prestan atención a una persona que nace pobre y se hace rica gracias a su trabajo porque no es habitual”; “la realidad es que el futuro de los jóvenes norteamericanos depende más de la educación y los ingresos de sus padres que de cualquier otro factor al alcance de su mano”, ha asegurado.

Stiglitz ha recalcado que son los países escandinavos los que menores tasas de desigualdad presentan, “lo que no es una sorpresa para nadie; pero también Canadá, que es la Escandinavia norteamericana, mejora mucho los datos de EEUU”, por eso defiende que es una opción que puede orientarse desde las instituciones y no meramente económica.

Esta realidad “tiene enormes consecuencias políticas, incluida la llegada de Trump” a la Casa Blanca, ha apuntado Stiglitz, que advierte de que “es una lección importante de lo que no hay que hacer” pues “los países que siguen las políticas similares a Estados Unidos obtienen resultados similares”.

En Europa la desigualdad aumenta menos en unos países que en otros, subraya. La teoría que siguen los economistas del nuevo capitalismo se resume en “si das suficiente dinero a los de arriba, al final llegará a los de abajo”, pero esto “no es verdad y nunca lo ha sido”, ha afirmado, tajante. El profesor ha citado datos de Oxfam sobre EEUU, “el país más desigual entre los desarrollados”, si bien ha reconocido que en España la situación no es tan grave por el momento: el 10% más rico tiene más que el 50% más pobre, datos equiparables a Francia y el Reino Unido.

Las consecuencias políticas de la desigualdad “son muy claras” en EEUU. Mediante gráficos, ha aportado estadísticas que demuestran el aumento de la mortalidad en lo que ha llamado “territorio Trump”. “Son muertes derivadas de la desesperación: suicidio, consumo de alcohol y otras drogas y enfermedades sociales como la obesidad”.

Preguntado por cómo puede revertirse esta tendencia, Stiglitz afirma que las inversiones en Sanidad y Educación son fundamentales. Como ejemplo, ha indicado que un curso en la universidad en la que trabaja, Columbia, cuesta de media 60.000 dólares. Y entre 10.000 y 15.000 en una universidad pública. “Ahora comparen lo que pagan ustedes por su curso en España, o por la atención sanitaria”.

Escritor de ‘bestsellers’ sobre economía

Joseph E. Stiglitz es profesor en la Universidad de Columbia. En la actualidad, también es copresidente del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y economista jefe del Instituto Roosevelt. Galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001 y la Medalla John Bates Clark en 1979 (galardón que otorga la Asociación Estadounidense de Economía), fue vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial, y ex miembro y presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos bajo el mandato de Bill Clinton.

En 2000, fundó The Initiative for Policy Dialogue, un grupo de expertos sobre desarrollo internacional con sede en la Universidad de Columbia. En 2011, fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Conocido por su trabajo pionero en información asimétrica, su investigación se centra en la distribución del ingreso, el riesgo, el gobierno corporativo, las políticas públicas, la macroeconomía y la globalización. Es autor de numerosos libros de referencia y varios bestsellers. Sus títulos más recientes son: Globalization and Its Discontents Revisited, The Euro, Rewriting the Rules of the American Economy y The Great Divide.