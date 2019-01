Marie Losier, Guy Sherwin, César Vayssié e Iván Argote protagonizan los Focos Contemporáneos de Punto de Vista

El festival de cine documental Punto de Vista incluye en su programación de la 13 edición los Focos Contemporáneos, sesiones monográficas que centran su mirada en algunos de los cineastas más relevantes del panorama internacional. En paralelo a la Sección Oficial, las Retrospectivas, Dokbizia, Punto de Vista Labs, las Sesiones Especiales y el Programa Educativo, los Focos contribuyen a situar al Festival en la vanguardia del cine de no-ficción y las diferentes expresiones artísticas que le acompañan. Pamplona se convertirá entre el 11 y el 16 de marzo en el epicentro del cine documental a escala mundial.

El primer Foco ilumina directamente a la cineasta y curadora M arie Losier (París, 1972), artista reconocida internacionalmente y que ha mostrado su trabajo en los festivales y centros de arte más importantes del mundo: la Berlinale (donde ganó el primer premio por su primer largometraje), el Palais de Tokyo, el Centre George Pompidou, la Cinémathèque française o el Tribeca Film Festival. En su trabajo destacan sus películas-retrato a artistas entre los que se encuentran George Kuchar, Guy Maddin, Tony Conrad o Alan Vega. La cineasta recibió la beca Guggenheim para realizar su último largometraje, Cassandro the Exotico!, que se proyectará en Baluarte tras su estreno en Cannes.

El pasado noviembre el museo MoMA de Nueva York dedicó una retrospectiva a sus últimos 15 años de trabajo bajo el título Just a million dreams, de los que destacó esos poéticos retratos en cintas de 16 mm., que “trascienden las convenciones del género y revelan tanto sobre la propia Losier como de los protagonistas”. La francesa mantiene su apuesta por el cine analógico en la era digital, y su objetivo es hacer arte junto con sus retratados, tal y como destaca el museo neoyorquino.

Punto de Vista recibe sus obras restauradas por primera vez en España. Losier contará con un doble programa en el Festival. Por un lado se proyectarán Cassandro, the Exótico! y Bim Bam Boom. Y en un segundo programa el público podrá disfrutar de sus obras Waltz me trust me; Bird, Bath, beyond; Orlan meets Genesis; Tony Conrad; Electrocute your stars; Eat my makeup y The Ontological Cowboy. Tras ambos programas, la directora conversará con el público.

El segundo Foco apunta al director británico Guy Sherwin (Londres, 1948), que desde los años 70 se sitúa en la vanguardia de la comunidad fílmica. Sus inicios estuvieron marcados por sus estudios de pintura en la Chelsea School of Art de Londres. Vinculado a la London Film-Maker’s Co-operative en el apogeo de la cinematografía estructural/materialista británica, Sherwin lleva a cabo una investigación plástica sobre el medio con el que trabaja, jugando con la velocidad y las posibilidades de la luz, el movimiento y el sonido.

Otro de los focos se ocupará de la obra y trayectoria de César Vayssié (Francia, 1967), director de cine que también realiza performances. Su trabajo se ubica entre las artes visuales y la danza, aunque resulta difícilmente clasificable en las categorías artísticas convencionales. Sus obras reflejan una búsqueda permanente de sí mismo, con influencias del mundo del cine, pero también de otras muchas artes, por lo que produce películas que van más allá de los límites de la cinematografía convencional. El contacto con coreógrafos y artistas visuales le llevó a elaborar formas que combinan la investigación visual y las performances. Colabora especialmente con Boris Charmatz, Francois Chaignaud y Philippe Quesne.

Parte del universo gráfico creado por Dani Sanchis para el festival Punto de Vista.

El último protagonista de los Focos Contemporáneos será Iván Argote (Bogotá, 1983). Su obra explora la manera en que la historia, la economía y la política nos influencian como individuos, y también cómo esos individuos tienen la fuerza histórica para forjar sus destinos. A través de films, performances, esculturas, instalaciones e intervenciones en el espacio público, Argote propone preguntas y reflexiones en la esfera pública, sobre nuestra relación con los otros, nuestro lugar frente al poder, frente a la historia. Sus obras son propositivas, a veces impertinentes y hasta contestatarias, guardando siempre un tono cálido y a la vez firme. Sus trabajos han sido expuestos por todo el mundo en múltiples exposiciones personales como Deep Affection (Perrotin, Paris 2018); Somos Tiernos (Museo Universitarios del Chopo, México 2017); Somos (Galeria Vermelho, Sao Paulo) o La Venganza del Amor (Perrotin, Nueva York 2017), entre otras. El artista proyectará un ciclo de películas propias dentro de la programación del Festival. Además, como ya se anunció anteriormente, Argote colaborará también con el Programa Educativo de Punto de Vista a través de Activísimo!, un taller de protesta infantil destinado a niñas y niños de 4 a 8 años.

Los Focos Contemporáneos se han convertido en un instrumento imprescindible del Festival para mostrar a sus públicos las tendencias más vanguardistas del cine de no-ficción sin limitaciones, con el contexto necesario para interpretarlas y el contacto directo con sus creadores, y permitir una reflexión privilegiada sobre las tendencias artísticas más en boga a nivel mundial.