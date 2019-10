La socialista Maite Esporrín será el número dos de la Mancomunidad, ente que gestiona más de 120 millones de euros

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión -independiente y alcalde de Ollo-, ha comunicado en la asamblea celebrada este lunes en Pamplona que la socialista Maite Esporrín, concejala del Ayuntamiento de Pamplona, será la vicepresidenta de la entidad. No ha sido necesario realizar ninguna votación porque la designación de los puestos de confianza corresponde al presidente de la Mancomunidad. La entidad gestiona diversos servicios públicos -como los residuos- de más de 50 municipios navarros, con una población total que ronda los 365 000 habitantes. La Mancomunidad tiene un presupuesto anual que supera los 120 millones de euros.

La elección de Esporrín se ha dado a conocer en la primera asamblea celebrada, después de que fuese precisamente el grupo municipal socialista el que se retirara de la votación en la que Campión fue elegido como presidente de la entidad. Si la socialista hubiese mantenido su candidatura, el designado hubiera sido el candidato de Navarra Suma, Juan José Echeverría.

La edil socialista ha expuesto que va a compatibilizar el cargo de vicepresidenta de la Mancomunidad con el de concejala de Pamplona. Esporrín ha asegurado que el cargo "no requiere de una dedicación específica más allá de sustituir al presidente cuando éste no está", por lo que "no le va a suponer más trabajo que el que ya tenía en la Permanente de la Mancomunidad".

Poco después de conocerse el nombramiento, Navarra Suma ha criticado el "nombramiento a dedo" de Esporrín y ha asegurado que es una "muestra del pacto que hay entre PSN y Bildu". Esporrín ha negado las acusaciones y ha explicado que Campión es independiente y que EH Bildu no ha participado en esta decisión. De hecho, ha afirmado que este nombramiento "pone de manifiesto la mentira de Navarra Suma al respecto" de ese pacto.

Elección de David Campión

El independiente David Campión fue elegido presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en una votación en la que se impuso en segunda vuelta a Juan José Echeverría, el candidato de Navarra Suma. Maite Esporrín, candidata del PSN, pactó en uno de los descansos con Campión y se retiró tras una primera votación en la que el candidato de Navarra Suma, Juan José Echeverría, obtuvo 23 votos; y David Campión, 22. Es decir, sin el apoyo de Esporrín, el presidente de la Mancomunidad hubiera sido Juan José Echeverría.

Esporrín había presentado su candidatura apenas unas horas antes de la votación. Hecho que provocó que el entonces presidente de la MCP y candidato a la reelección por EH Bildu, Aritz Ayesa, retirase su candidatura para apoyar a uno de los independientes, con el objetivo de que Navarra Suma no accediese a la presidencia de la Mancomunidad.