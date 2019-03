El feminismo se deja sentir en toda Navarra

Miles de personas han secundado esta tarde en Pamplona la llamada a manifestarse del movimiento feminista como colofón a una jornada de huelga, movilización y protesta que se ha dejado sentir también en otras ciudades y pueblos de Navarra. Mujeres de todas las edades y algunos hombres han marchado entonando cánticos reivindicativos diversos por las calles del centro de la capital navarra en una manifestación que se ha desarrollado sin incidentes bajo un fuerte dispositivo policial. Si algún lema destacaba sobre los demas era el de Gora borroka feminista! (Viva la lucha feminista).

Un lema que servía de apertura de manifestación, donde un grupo de mujeres portaba una gran bandera morada. La marcha ha partido pasadas las siete y cuarto de la tarde de los cines Golem, y ha recorrido las avenidas centrales de la ciudad hasta desembocar en una plaza del Castillo que se ha quedado, una vez más, pequeña para acoger a las manifestantes.

Bajo el paraguas del día internacional de la mujer, el feminismo ha sumado a sus filas diferentes reivindicaciones: mujeres con diversiades funcionales, otras dedicadas a la agricultura, activistas contra el racismo y contra el capitalismo... la longitud de la marcha humana permitía corear diferentes cánticos, por bloques. Además de la central Gora borroka feminista!, se han escuchado otras consignas heredadas de las también multitudinarias manifestaciones contra la manada, como ¡Que no tenemos miedo, que no, que no! y ¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la manifestación, Amaia Zufía, en representación del movimiento feminista, ha destacado que "este año se han superado todas las expectativas" y la jornada "ha sido todo un éxito" con un seguimiento de la huelga "muy amplio en todos los ejes". Ha resaltado que en el ámbito laboral la huelga ha tenido "un amplio seguimiento en los sectores feminizados más precarios" como "las empleadas domésticas, las trabajadoras de las residencias, de la limpieza".

La portavoz ha destacado, además, "algunas acciones que se han hecho contra la injusticia patriarcal" en el Palacio Justicia de Pamplona, así como "contra los centros de internamiento y las políticas de inmigración de la Unión Europea; y contra las empresas que son símbolo de explotación laboral y cosificación de las mujeres en su publicidad".