El PNV acusa a UPN de chantajear a Rajoy con los Presupuestos debido a su "obsesión antivasquista"

“Chantajistas”, “boicoteadores”, “caraduras”, “obsesionados antivasquistas”, “incapaces de distinguir entre la lucha partidista y los intereses de la ciudadanía”… el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha visitado Pamplona para azuzar la sempiterna mala relación entre nacionalistas vascos y UPN. Y el que no se crea las malas artes de los regionalistas, “que pregunte en Moncloa, a ver qué opinan de ellos”, ha insistido. Esteban ha acusado al partido de Javier Esparza de “chantajear” a Rajoy advirtiéndole de que si los nacionalistas vascos, que forman Gobierno en la Comunidad foral, introducían enmiendas a los Presupuestos relacionadas con Navarra, UPN votaría en contra. Un ejemplo de los “intentos continuados de boicot” de los que el PNV está “harto”.

Esteban ha acusado a los regionalistas de “cometer el error de identificar Navarra con UPN”, mientras que los jeltzales sí reconocen que UPN es un partido “importantísimo” en la Comunidad foral. Por eso ha pedido a los de Javier Esparza que admitan que “el PNV también es Navarra y que lleva aquí muchísimos años, tantos como un siglo”. “Confundir el país con el partido es un grave error”, ha apostillado.

El portavoz del PNV en el Congreso ha aprovechado para desvelar algunas negociaciones vividas en la capital de España en las que UPN no sale bien parado en su posición de defensa de los intereses navarros. Ha afirmado que durante la negociación presupuestaria de 2017, “el Gobierno ya nos advirtió, porque UPN se lo dijo así, de que por favor no pusiéramos enmiendas sobre Navarra” porque los regionalistas habían adelantado que bloquearían cualquier acuerdo”.

Pese a no estar de acuerdo, el PNV trató de “facilitar las cosas” y solo exigió que se actualizara la Aportación de Navarra al Estado. Si el acuerdo con Navarra no se firmó en julio, como hizo Euskadi, fue porque “UPN torpedea continuamente al Gobierno y le presiona para que no se haga”. Hubo que esperar a diciembre, cuando el propio Esteban llamó a Mariano Rajoy y le advirtió que si no cerraba la Aportación navarra, “el PNV no negociaría en ningún caso los Presupuestos de 2018, ni sentarnos a negociar”.

Esteban ha asegurado que el PNV mantenía en secreto estos detalles “por responsabilidad, porque pensamos que es mejor un beneficio para los ciudadanos que uno de tipo partidista” y porque “Rajoy nos pidió encarecidamente que no dijéramos nada”. “Aguantamos el chaparrón y luego UPN incluso intentó colocarse la medalla de que el acuerdo había sido por ellos; hace falta ser caradura”.

También en la negociación de 2018, Moncloa pidió al PNV que no incluyera partidas para Navarra, por la misma advertencia de bloqueo de UPN. Finalmente fueron solo dos las propuestas de los nacionalistas para Navarra: una relacionada con las presas de cola del pantano de Itoiz en Nagore y otra sobre la rehabilitación del casco histórico de Tudela. Según Esteban, el propio Gobierno de España les transmitió que “están obsesionados, no entendemos nada, es una obsesión fija con vosotros y tenéis que retirarlas”.

El Gobierno Rajoy se mostraba “desesperado”, pues los únicos votos que le faltaban para sacar adelante los Presupuestos 2018 eran los del PNV “por el tema del 155” y los de UPN. Tras una negociación agónica, el PNV retiró sus enmiendas, pero votó sí a las de UPN, pues por mera aritmética parlamentaria sus escaños son necesarios.

Permanecieron de nuevo callados los jeltzales “por responsabilidad, y porque si no los Presupuestos se iban al carajo”. “¡Pero que UPN “diga que hemos retirado las enmiendas porque hemos querido, gratis et amore, ya pasa de castaño oscuro!”, ha clamado Esteban, que se ha mordido la lengua para no incendiar más su verbo contra los regionalistas.

El presidente del Nafar Buru Batzar, Unai Hualde, ha terciado para resumir que UPN “ha impedido que distintas inversiones llegaran a Navarra por sus obsesiones antivasquistas y contra el PNV”, mientras que los nacionalistas “han apoyado en todo momento cualquier inversión” para Navarra, “incluidas las presentadas por UPN”. Ha añadido, a continuación, que las enmiendas de los regionalistas se refieren “a municipios donde gobiernan” y no al conjunto de Navarra. “Un curioso indicador”, en su opinión, alejado de la “defensa del interés general por encima del cortoplacismo” que caracteriza a los suyos.

Moción de censura

Respecto a la moción de censura registrada por el PSOE y que se debatirá esta semana en el Congreso, Aitor Esteban ha asegurado que el PNV todavía no ha decidido su voto, pero ha pedido a Pedro Sánchez que “despeje incógnitas” y “aclare exactamente para qué pretende la moción, con qué horizonte temporal, cómo va a mantenerse si saliera adelante en el poder, cuál es su opinión hacia el autogobierno vasco, su concepto sobre el Estado o qué opina sobre Catalunya y qué piensa hacer”. Toda una “serie de incógnitas” que el PNV debe despejar antes de decidir su voto.

Se da la circunstancia de que el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, se ha mostrado partidario de apoyar la moción. Unai Hualde ha explicado que “algunos siempre tratan de hacer un paralelismo entre Geroa Bai y el PNV”, pero ha explicado que la coalición “es mucho más que el PNV y está formada por gentes de diferentes sensibilidades”.