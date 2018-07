Pablo Casado busca un hueco en las portadas en su visita a Sanfermines y se lleva un abucheo

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, y su enlace en la Comunidad foral, Ana Beltrán, han sido increpados durante su visita a los Sanfermines. Tras su paso por Alsasua el mes pasado, donde se fotografiaron ante el cuartel de la Guardia Civil, ambos mandatarios populares han elegido otro escenario icónico -la plaza Consistorial de Pamplona- para tratar de hacerse un hueco en las portadas.

Pablo Casado en Pamplona https://t.co/gssu3wLhWX — Auzo News (@AuzoNews) 9 de julio de 2018

Curiosos por el revuelo de cámaras y micrófonos formado mientras el político atendía a los medios, un grupo de personas ha comenzado a silbar e increpar al candidato al reconocerle. Insultos que han sido respondidos por aplausos en un principio por los acompañantes del político y unos pocos locales, pero que se han apagado al verse superados por el grito Altsasukoak askatu! (Libertad para los de Alsasua), en referencia a los jóvenes encarcelados por agredir a dos guardias civiles y sus mujeres en la localidad navarra el 15 de octubre de 2016.

El político no ha perdido la compostura pese a la complicada situación -uno de sus guardaespaldas ha tenido incluso que protegerle de un exaltado a empujones- y se ha dado una vuelta por las calles del Casco Viejo de Pamplona. “Algunos batasunos y algunos intolerantes lo que quieren es quitarnos la libertad y no dejarnos hablar”, ha declarado el político, que ha adelantado que si es presidente del PP tendrá como “absoluta prioridad que los proetarras y los batasunos no nos impidan hablar, no nos impidan garantizar las libertades y los derechos democráticos de todos los navarros”.

El candidato popular ha recurrido a argumentos identitarios para confrontar su discurso con el de los alborotadores: la permanencia de Navarra en España “tal y como es durante cinco siglos” frente al plan de “los violentos” de anexarla al País Vasco, “al peor País Vasco, de los borrokas, de los batasunos y de los intolerantes”. “Nos insultan y nos gritan solo por defender la foralidad, la Constitución y la España democrática”, ha subrayado.

“Para que todo el mundo pueda venir a Pamplona en SanFermín sin que te insulten por ser un demócrata y un defensor de la libertad, creo que tenemos que tomarnos muy en serio lo que está pasando en Navarra; en España se está jugando una batalla entre los demócratas y los totalitario, que antes mataban y ahora pretenden sacar rédito por dejar de matar. Yo no lo voy a consentir, voy a poner todo lo que esté de mi parte para acabar con esta sociedad fragmentada”.

Y de la identidad española de Navarra ha pasado al “proceso independentista” de Catalunya, que a su juicio “tiene mucho que ver con lo que pasa de forma más silenciosa en Navarra”. “Tenemos que reforzar la unidad de España sin complejos, sin contemplaciones, sin diálogo con estos intolerantes que nos insultan solo por venir a Pamplona”.

Ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su reunión de hoy no “se deje engañar” por el de la Generalitat, Quim Torra, si bien le ha criticado por adelantado por haber “aceptado ya un orden del día aceptando la sedición, aceptando lo que pasó con la desconexión de septiembre, lo que intentaban hacer con el referéndum ilegal, incluso diciendo que las elecciones de diciembre eran ilegales e insultando al jefe del Estado”.

Ana Beltrán, por su parte, ha incidido en que Pablo Casado “ganó la votación de las primarias la semana pasada en Navarra” y ha llamado a recuperar “los valores de siempre del PP” con “firmeza, con valentía y sin complejos”.

Desde la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría han emitido una nota en la que han expresado su apoyo a su rival y han criticado la “intolerancia” de los que han increpado a Casado.