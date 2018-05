'Pamplona, ciudad de luces' anunciará los Sanfermines de 2018

El cartel Pamplona, ciudad de luces, de la pamplonesa Adriana Eransus y que tiene como protagonistas a los gigantes americanos bailando en la plaza del Castillo, anunciará las fiestas de San Fermín de 2018 tras resultar elegido por votación popular entre las ocho obras seleccionadas por el jurado.

El cartel ganador ha sido elegido con 2.200 votos, el 33,79% del total, con 13,7 puntos de diferencia sobre el segundo. En la votación popular han participado 6.511 ciudadanos, 829 más que el año anterior, es decir, un incremento del 14,5%, según han informado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la concejal de Educación y Cultura, Maider Beloki, en rueda de prensa.

En el cartel se puede ver a la pareja de gigantes americana de la comparsa de Pamplona, Toko-Toko y Braulia, bailando en la plaza del Castillo, haciendo un guiño a la película La la land.

El alcalde ha destacado que "ya era hora" de que los gigantes de la comparsa de Pamplona protagonizaran el cartel que anuncia las fiestas tras más de 30 años. En concreto, su última aparición en un cartel se remonta a 1984, hace 34 años, cuando su autor, Francisco Bastida, incluyó al rey europeo como uno de los elementos de su obra.

También ha puesto en valor Asiron el hecho de que el lugar plasmado en el cartel sea la plaza del Castillo, ya que hay que remontarse más de un siglo atrás para que esa ubicación aparezca en alguna de las obras que anuncian las fiestas.

Sobre la ganadora, Adriana Eransus, el alcalde ha resaltado que es la quinta mujer que gana en la historia de los carteles de San Fermín y la tercera a nivel individual. Además, es la segunda mujer que gana en votación popular.

La ganadora de este año es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pública de Navarra y técnica superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. En la actualidad, tiene una tienda en el Segundo Ensanche en la que confecciona y crea tocados y complementos a medida.

Un orgullo "enorme"

Adriana Eransus ha expresado su "enorme" orgullo por la elección de su obra para anunciar los Sanfermines de 2018, algo que no se esperaba "para nada". "A veces el destino te tiene preparadas sorpresas. Lo he hecho con todo mi corazón y toda mi alma. Estoy orgullosa de él porque he puesto mucho de mí, de mi gente y de mi ciudad", ha ensalzado. Y ha destacado que la obra supone "un homenaje a la ciudad que quiero, a esta ciudad bonita, buena y limpia y proyectar la suerte que tenemos".

Eransus, que es la cuarta vez que se presenta el concurso, ha explicado que para su obra se ha inspirado en el cartel de la película La la land, un filme que le "removió" y que tienen una banda sonora que le encanta.

"Un día que estaba escuchándola dije: sí, Pamplona es eso, una ciudad de luces. Estamos tan acostumbrados últimamente a que esté en primera línea por cosas tristes, que me parece que hay que destacar las luces que tiene. Es una ciudad abierta, bonita, con su gente y con la suerte de tener unas fiestas internacionales", ha resaltado.

Ha comentado, además, que en el cartel ha homenajeado a la gente que quiere, a su familia, a sus amigos y a los que "están ahí siempre", que están representados en los ciudadanos que se ven en balcones y en la propia plaza. "Todas las personas tienen un nombre, para mí es gente súper importante. Hay también algún personaje, que es el pamplonica típico y está también Wally", ha relatado.

Asimismo, respecto a la elección de los gigantes, ha afirmado que le emociona ver a los niños jugar con ellos, por eso, ha querido "fomentarlos, defender lo nuestro, exponerle al mundo el valor que tiene lo nuestro y el valor que nos aporta la gente de fuera".

500 votos diarios

En la votación para la elección del cartel de este año, abierta a las personas empadronadas en la ciudad y que se ha realizado entre el 2 y el 14 de mayo, han participado 6.511 personas, 829 más que en 2017.

Este es el cuarto cartel en relación al número de votos desde que empezó este procedimiento abierto a la ciudadanía en 2008, y el tercero más votado en relación a la media de sufragios diarios obtenidos (500 al día).

Si se atiende a las vías de votación, de nuevo la digital ha sido la más utilizada con 5.008 votos (un 76,9% del total); otras 1.286 papeletas se han recogido de la votación presencial a través de urnas que se podía realizar en cualquiera de los centros de la red Civivox (19,7%) y la vía telefónica, a través del Teléfono de Atención Ciudadana, han recogido 217 sufragios, que suponen un 3,3% del total.

La tendencia a una mayor participación a través de internet y a la consiguiente disminución progresiva del resto de las vías es cada vez mayor. El pasado año, por ejemplo, por internet votó un 74,2% de las personas participantes; un 24% lo hicieron presencialmente y un 1,6% por teléfono.

Desde el punto de vista de la ventana de votación, en 2018 ha habido 13 días para la expresión de la ciudadanía, el período más corto tras los años 2015 y 2016 en los que ese periodo fue de 12 días. El año en que más jornadas se pudo votar para elegir el cartel fue 2011 con 24.

Pamplona, ciudad de luces se ha alzado como ganador de entre los 332 carteles presentados el concurso en 2018. De hecho el cartel de Adriana Eransus es uno de las 144 creaciones que proceden de Pamplona (43,37%), estadísticamente la cifra más abultada. Los números de Pamplona, sumados a los 66 procedentes del resto de Navarra, suman el un 63,25% del total (210).

Además, se han recibido 117 de procedencia estatal llegando hasta la cifra de 327 carteles, un 98,49% del total. Del ámbito internacional han llegado hasta Pamplona cinco creaciones más, lo que supone un 1,51% del total.

Las 332 obras recibidas en este 2018 suponen una participación de artistas inferior a la de los últimos años. Concretamente en 2017 se registraron 371 carteles, que fueron 376 en 2018.