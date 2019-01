El alcalde de Pamplona: “La ‘okupación’ puede ser un medio legítimo, aunque no legal, para solucionar el problema de la vivienda”

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha abogado por el diálogo con los okupas del gaztetxe Maravillas ante la falta de espacios autogestionados para la juventud en el Casco Viejo de la capital navarra. Además, ha recordado que como “militante de izquierdas” cree que la okupación “en contextos de especulación inmobiliaria es un medio legítimo para acceder a un derecho humano que generalmente no se menciona: yo oigo mucho defender el derecho a la propiedad privada, pero no el derecho a la vivienda, que es importantísimo; la okupación puede ser un medio legítimo, aunque no legal para solucionar el problema de la vivienda.

En una entrevista emitida por Radio Euskadi, Asiron ha ido más allá y ha asegurado que “en estos días de la Pamplona de los cero grados y con amenaza constante de nieve, si yo estuviera en una situación de necesidad, no dudaría en recurrir a la okupación para dar un techo a mis hijos”.

El alcalde, no obstante, ha considerado que en el caso de los jóvenes okupas en torno al colectivo gaztetxe Maravillas “estamos hablando de otro contexto, y el Ayuntamiento se muestra abierto al diálogo, por lo que creo que la okupación no es necesaria. Lo hemos demostrado en Mendillorri, el barrio más joven de Pamplona, donde hay un local autogestionado por los colectivos, el edificio Antzara”, ha recordado.

Asiron ha remarcado que no es partidario ni de regalar el edificio palacio Marqués de Rozalejo a los okupas, y que tampoco apoya la okupación por la fuerza, “pero es un edificio vacío en un barrio que carece de instalaciones para la juventud”.

La situación del gaztetxe Maravillas "debe solucionarse con diálogo", insiste Joseba Asiron, que defiende su gestión en este ámbito y anuncia que "intensificaremos los contactos con todos los colectivos de Alde Zaharra (Casco Viejo)".

Críticas de la oposición... y de sus socios

También se ha defendido de las críticas vertidas contra su posición cercana a los jóvenes que conforman el colectivo gaztetxe Maravillas, vertidas tanto desde la oposición como de sus socios en el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, y ha asegurado que “no hay otra manera de solucionarlo” que el diálogo.

Sí coincide con el Gobierno de Navarra a la hora de llamar la atención sobre la inseguridad actual del palacio de Rozalejos: "Tiene carencias estructurales evidentes y la okupación y los desalojos no han ayudado al edificio".

Se muestra el alcalde Asiron a favor de proyectos autogestionados como el de Maravillas, pero apunta que "lo importante no es la ubicación", en referencia a la oferta de EH Bildu para trasladar el proyecto Maravillas a otro edificio, de titularidad municipal y no gubernamental. "Los jóvenes del casco viejo de Iruñea necesitan espacios autogestionados", ha sentenciado.